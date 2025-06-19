Эксперт рассказал о роли нейросетей в созданий мультфильмов

Внедрение искусственного интеллекта в производство контента помогает добиться кратного роста эффективности. Так, мультипликационных персонажей теперь можно создавать всего за час вместо прежних 3-4 дней, а алгоритмы Rutube показывают в два раза больше рекомендаций, чем контент, подобранный вручную. Об этом рассказал заместитель генерального директора АО "Газпром-Медиа Холдинг" Сергей Косинский на сессии "ИИ в современной медиасфере" в рамках Петербургского международного экономического форума.

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По его словам, эффективна стратегия "рационального симбиоза" с искусственным интеллектом, когда технология улучшает креатив автора, а не замещает его.

«Все финальные решения до сих пор принимаются человеком»‎, — подчеркнул он.

Разработан также инструмент для помощи сценаристам в написании отдельных фрагментов сценариев. Попытка полностью автоматизировать процесс написания сценариев провалилась, признал Косинский.

Отвечая на вопрос "Российской газеты" о возможной унификации контента из-за автоматических рекомендаций, Косинский отметил, что система будет классифицировать темы и учитывать предпочтения пользователей.

«Мы создаем помощника, а не заместителя. История остается за креатором, и выбор - пользоваться ли этим помощником или делать вручную - остается за человеком»‎, — подчеркнул он.

По словам топ-менеджера, система сможет адаптироваться под предпочтения конкретного блогера через диалог и настройку параметров рекомендаций.