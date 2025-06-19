"Союзмультфильм": Путин может стать персонажем мультфильма "Простоквашино"

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Президент России Владимир Путин может стать персонажем мультфильма «Простоквашино». Об этом сообщила председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева во время сессии на Петербургском международном экономическом форуме.

Путин может появиться в «Простоквашино»
© РИА Новости

По ее словам, идея включить президента в сюжет «Простоквашино» обсуждается как часть стратегии «мягкой силы» — для продвижения российской культуры за рубежом. Слащева отметила, что президент и кот Матроскин могли бы составить яркий и запоминающийся дуэт, способный заинтересовать зрителей по всему миру.

Поводом для обсуждения стало выступление представителя индонезийской компании Modena Corporation Майкла Джизары. Он предложил активнее продвигать российскую культуру в азиатском регионе.

«У нас любят русские мультики, мы очень любим президента Путина. И в Индонезии вообще к России и к российской культуре относятся очень-очень тепло. И мы испытываем дружеские чувства к вашей стране», — сказал Джизара.

Слащева добавила, что «Простоквашино» по уровню популярности уже обогнало «Машу и Медведя» в России.