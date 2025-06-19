Путин может появиться в «Простоквашино»

Президент России Владимир Путин может стать персонажем мультфильма «Простоквашино». Об этом сообщила председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева во время сессии на Петербургском международном экономическом форуме.

По ее словам, идея включить президента в сюжет «Простоквашино» обсуждается как часть стратегии «мягкой силы» — для продвижения российской культуры за рубежом. Слащева отметила, что президент и кот Матроскин могли бы составить яркий и запоминающийся дуэт, способный заинтересовать зрителей по всему миру.

Поводом для обсуждения стало выступление представителя индонезийской компании Modena Corporation Майкла Джизары. Он предложил активнее продвигать российскую культуру в азиатском регионе.

«У нас любят русские мультики, мы очень любим президента Путина. И в Индонезии вообще к России и к российской культуре относятся очень-очень тепло. И мы испытываем дружеские чувства к вашей стране», — сказал Джизара.

Слащева добавила, что «Простоквашино» по уровню популярности уже обогнало «Машу и Медведя» в России.