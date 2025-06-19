Второй сезон «Открытого брака» с Павлом Деревянко стартует 10 июля — трейлер

Чемпионат.com

Онлайн-кинотеатр Okko назвал дату старта второго сезона сериала «Открытого брака». Премьера продолжения драмы состоится на сервисе 10 июля. Второй сезон шоу состоит из восьми серий.

Опубликован трейлер второго сезона сериала «Открытый брак»
© Чемпионат.com

Видео доступно во VK-группе Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

Сюжет продолжения повествует о том, как Агния и Саша после 16 лет брака одновременно узнают об измене друг друга. Но, в отличие от героев первого сезона, они не готовы экспериментировать и уж тем более идти на примирение. Ситуацию сильно осложняет тот факт, что Саша изменил Агнии с её лучшей подругой Василисой, которая к тому же оказывается в положении.

За «Открытый брак. Акт второй» вновь отвечают авторы первого сезона Анна Соболевская и Анна Курбатова. Последняя выступила в этот раз режиссёром проекта. Главные роли сыграли Павел Деревянко («Брестская крепость»), Юлия Александрова («Мой дикий друг») и Екатерина Вилкова («Последний богатырь»).