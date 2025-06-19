Опубликован трейлер второго сезона сериала «Открытый брак»

Онлайн-кинотеатр Okko назвал дату старта второго сезона сериала «Открытого брака». Премьера продолжения драмы состоится на сервисе 10 июля. Второй сезон шоу состоит из восьми серий.

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Видео доступно во VK-группе Онлайн-кинотеатр Okko. Права на видео принадлежат Okko.

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Сюжет продолжения повествует о том, как Агния и Саша после 16 лет брака одновременно узнают об измене друг друга. Но, в отличие от героев первого сезона, они не готовы экспериментировать и уж тем более идти на примирение. Ситуацию сильно осложняет тот факт, что Саша изменил Агнии с её лучшей подругой Василисой, которая к тому же оказывается в положении.

За «Открытый брак. Акт второй» вновь отвечают авторы первого сезона Анна Соболевская и Анна Курбатова. Последняя выступила в этот раз режиссёром проекта. Главные роли сыграли Павел Деревянко («Брестская крепость»), Юлия Александрова («Мой дикий друг») и Екатерина Вилкова («Последний богатырь»).