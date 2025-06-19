Названа самая популярная лента «Союзмультфильма» на Ближнем Востоке

"Оранжевая корова" стала самой известной лентой "Союзмультфильма" на Ближнем Востоке
Анимационный фильм "Оранжевая корова" пользуется большой популярностью на Ближнем Востоке, потому что лента транслирует традиционные ценности. Об этом рассказала гендиректор "Союзмультфильма" Юлиана Слащева в ходе сессии "Сделано в России. Российский экспортный код в глобальной экономике" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«С точки зрения географии на нашу анимацию очень хорошо реагируют на Ближнем Востоке. И сегодня 10 сериальных проектов "Союзмультфильма" показывают на всех важнейших медиа-ресурсах арабского мира. <…> Самым популярным флагманом развития там является наш мультфильм "Оранжевая корова". Это мультфильм, созданный для детей дошкольного возраста, потому что он транслирует традиционные ценности семьи», — сказала она.
По словам Слащевой, ближневосточные каналы не только взяли этот мультфильм, но и попросили киностудию сделать спецэпизоды для важных национальных праздников.
«И это тоже оказалось очень серьезным для нас способом продвижения на международные рынки», — уточнила она.
Кроме того, гендиректор киностудии подчеркнула, что сейчас компания заинтересована в стратегическом сотрудничестве с Китаем.
«Они знают, что такое стоимость прав, и они, конечно, платят за права и за медиаправа значительно больше. Это тяжелый и сложный рынок, мы на него сложно пробиваемся, потому что у них своя очень развитая анимация. Они производят в десятки раз больше, чем производим мы», — рассказала Слащева.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". На форуме работают тематическая зона "Территория инноваций" и пространство национальных брендов "Покупай российское!".
В программе - Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность", дискуссионная площадка "Росконгресс урбан хаб". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.
Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.