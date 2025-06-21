Появился отрывок из мультфильма «Кроссы»

Компания Global Film поделилась фрагментом и новым постером семейной анимационной комедии "Кроссы", российская премьера которой состоялась 19 июня.

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Двухминутный отрывок знакомит зрителей с главными героями ленты - Таем и Максин - разными по характеру, но всё же неразлучными элитными кроссовками, которые хозяин надевает лишь по особенным случаям.

Однажды пару разлучают и герои, с которых всю жизнь буквально сдували пылинки, оказываются на улицах Нью-Йорка.

В оригинале ленту озвучили Энтони Маки, Хлоя Бейли, Лоренс Фишбёрн, Кит Дэвид, Мартин Лоуренс и другие. Режиссёры - Кристофер Дженкинс ("10 жизней") и автор сценария "Принцессы и лягушки" Роб Эдвардс.

За стильное музыкальное сопровождение в ответе продюсер, певец и композитор Мартин Террас.

Ранее вышел трейлер проекта.