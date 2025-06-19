В России вышел экшн-триллер «Лига теней»

В российский прокат сегодня вышел экшн-триллер "Лига теней" (18+) со звёздным актёрским составом.

© Российская Газета

По сюжету бывшие лидеры секретной организации киллеров нарушили одно из главных правил - влюбились друг в друга. Теперь их ждет жизнь в подполье и воспитание сына в бегах, ведь за их головы назначена награда.

В главных ролях: Омар Си ("1+1", "Зов предков", "Люпен"), Керри Вашингтон ("Джанго освобожденный", "Рэй") и Марк Стронг ("Опасная игра Слоун", "Рок-н-рольщик").

Режиссёр и соавтор сценария - Джо Карнахан ("Команда "А"", "Схватка", "Козырные тузы", "День курка"), знающий толк в массовой охоте киллеров.

Прокатчик Global Film опубликовал эксклюзивный дублированный отрывок из ленты. Трейлер - здесь.