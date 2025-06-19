В онлайн вышел военно-приключенческий фильм «Отряд Светлячков»

Фильм "Отряд Светлячков" - приключенческая история об обороне Аджимушкайских каменоломен в мае 1942 года в духе хита "Мы из будущего" - стал доступен на онлайн-платформах Okko, "Кинопоиск" и "Билайн ТВ".

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По сюжету подросток из нашего времени при помощи нейросетевых технологий попадает в прошлое и оказывается перед выбором: найти утерянные артефакты или помочь защитникам каменоломен.

Роли в фильме исполнили Михаил Горевой, Антон Момот, Дмитрий Сутырин, Алёна Чехова, Анна Чурина, Михаил Касапов, Сергей Штепс, Сергей Колос, Семён Ануфриев, Алексей Батанин и другие. Режиссёр - Стас Мареев ("Бандитский Петербург", "СОБР", "Формула преступления").

Картина благополучно прокатилась по ряду крупных фестивалей, собрав внушительную подборку наград, в том числе за лучший просветительский контент, продвижение патриотического воспитания и сохранение исторической памяти.