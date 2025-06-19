Эксперт ответил, кого может заинтересовать формат микродрам

За несколько минут экранного времени вполне можно раскрыть драматургию, а над созданием сериалов в таком формате будут трудиться серьезные творческие команды, заявил НСН Алексей Бырдин.

© ТАСС

Развитие вертикальных сериалов в России связано с тем, что короткие ролики пользуются популярностью у основы российской аудитории – женщин и молодежи, сказал в эфире НСН глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

Холдинг МТС Медиа и компания Scroll studios заключили соглашение о развитии на отечественном рынке формата микродрам, сообщила гендиректор МТС Медиа Софья Митрофанова в ходе ПМЭФ-2025. Это новый популярный за рубежом вид вертикальных сериалов с длительностью серии до двух минут. Сделка включает 1500 эпизодов - как оригинальные микродрамы, произведенные по заказу МТС Медиа, так и лицензированные хиты из Китая и Турции. Бырдин посчитал это решение актуальным.

«В демографическом составе России значительную долю составляют женщины и молодежь, поэтому целиться в эту аудиторию вполне разумно. Я слышал, что еще несколько сервисов тоже сейчас пошли в этот сегмент. Думаю, что стартовой точкой стал рост потребления вертикальных видео не только в совсем развлекательном Tiktok-формате, но и в более осмысленном, который строится на хорошей сценарной основе, но при этом умещается в компактный хронометраж», – рассказал он.

При этом он развеял распространенные сомнения по поводу того, что в коротком формате сложно раскрыть сюжетную мысль и предположил, что для производства микродрам будут привлекаться опытные киноспециалисты.

«Если мы можем построить драматургию в картинке - так называемые мемы, то в рамках одной-двух минут точно можно что-то раскрыть. Краткость - сестра таланта. Я думаю, что формат сейчас проходит некоторую стадию взросления. Скорее всего, для производства такого контента будут привлечены какие-то серьезные творческие команды, которые в состоянии вложить какую-то драматургию в такой временной лимит. Так что будет интересно понаблюдать за развитием этого сегмента. Большие форматы тоже никуда не деваются, просто если молодая аудитория, привыкшая к такому клиповому потреблению, действительно нашла в нем какой-то интерес, значит и медиарынок будет двигаться вслед за предпочтением потребителей», – подытожил собеседник НСН.

Ранее, в апреле 2025 года, о развитии подобного формата сообщила «Национальная Медиа Группа» (владеет СТС, РЕН ТВ, «Известиями» и онлайн-кинотеатром Wink). Холдинг решил запустить собственное приложение для коротких вертикальных видео «Сторис», при этом компания отмечала, что в качестве основной аудитории рассматривает женщин, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».