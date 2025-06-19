В РФ запускается новый формат сериалов - микродрамы
Холдинг "МТС Медиа" и компания Scroll Studios заключили соглашение о развитии на отечественном рынке формата микродрам - новом популярном формате вертикальных сериалов с длительностью серии до двух минут. Об этом заявила генеральный директор "МТС Медиа" Софья Митрофанова в ходе ПМЭФ-2025.
Сделка включает 1500 эпизодов - учитываются как оригинальные проекты, так и лицензированные хиты из Китая и Турции. Первый пакет микродрам в рамках совместного пилотного проекта включает 20 сериалов, в каждом от 60 до 100 эпизодов.
«Уже полтора года мы наблюдаем, как микродрамы уверенно покоряют молодую аудиторию на крупнейших медиарынках мира - в Китае и США. Формат не требует звёздного каста и предполагает захватывающий и динамичный сторителлинг, что оценили любители рилсов в разных странах», — сообщила гендир.
«Главная задача на начальном этапе - протестировать формат, определить его востребованность и потенциал для дальнейшего развития в нашей стране», — рассказала Митрофанова.
Авторы проекта намерены сфокусироваться дорамах (любовных мелодрамах с восточной эстетикой), комедиях (коротких ситкомах), образовательно-развлекательных шоу, а также романтике и лайфстайле.
Сериалы в новом формате планируют размещать на доступных цифровых платформах.