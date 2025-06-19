В РФ запускается новый формат сериалов — микродрамы

Холдинг "МТС Медиа" и компания Scroll Studios заключили соглашение о развитии на отечественном рынке формата микродрам - новом популярном формате вертикальных сериалов с длительностью серии до двух минут. Об этом заявила генеральный директор "МТС Медиа" Софья Митрофанова в ходе ПМЭФ-2025.

© РИА Новости

Сделка включает 1500 эпизодов - учитываются как оригинальные проекты, так и лицензированные хиты из Китая и Турции. Первый пакет микродрам в рамках совместного пилотного проекта включает 20 сериалов, в каждом от 60 до 100 эпизодов.

«‎Уже полтора года мы наблюдаем, как микродрамы уверенно покоряют молодую аудиторию на крупнейших медиарынках мира - в Китае и США. Формат не требует звёздного каста и предполагает захватывающий и динамичный сторителлинг, что оценили любители рилсов в разных странах»‎, — сообщила гендир.

«‎Главная задача на начальном этапе - протестировать формат, определить его востребованность и потенциал для дальнейшего развития в нашей стране»‎, — рассказала Митрофанова.

Авторы проекта намерены сфокусироваться дорамах (любовных мелодрамах с восточной эстетикой), комедиях (коротких ситкомах), образовательно-развлекательных шоу, а также романтике и лайфстайле.

Сериалы в новом формате планируют размещать на доступных цифровых платформах.