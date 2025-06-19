Рецензия на фильм «Материалистка»

Драма о трудностях любви.

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В российский прокат вышла драма «Материалистка». Вы наверняка слышали о ней хотя бы из-за каста. Крис Эванс, Педро Паскаль, Дакота Джонсон — это лишь часть громких имён. К тому же произвела фильм А24, ставшая символом качественных независимых работ, а на месте режиссёра Селин Сон, которую за дебютную полнометражку «Прошлые жизни» номинировали на «Оскар». Вот только удалось ли звёздной команде снять хорошее кино? Да, но подойдёт оно не всем.

«Материалистка»: главное о фильме

Название: «Материалистка» (Materialists).

«Материалистка» (Materialists). Режиссёр: Селин Сон.

Селин Сон. Актёры: Дакота Джонсон, Крис Эванс, Педро Паскаль и другие.

Дакота Джонсон, Крис Эванс, Педро Паскаль и другие. Дата выхода: 19 июня 2025 года.

19 июня 2025 года. Жанр: мелодрама, комедия.

мелодрама, комедия. Страна: США, Финляндия.

«Материалистка»: где смотреть?

19 июня «Материалистка» официально вышла в российский прокат. В цифре фильм появится ориентировочно в августе.

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Любовь или стабильность?

Люси работает брачным агентом. Её призвание — подбирать немолодым дамам и солидным джентльменам подходящих партнёров. В идеале возмутительно богатых, ослепительно красивых, со схожими религиозными и политическими взглядами. Подобных параметров — миллион, но Люси справляется. На её счету уже девять браков, и какое дело, что некоторые сомнительны и образовались во многом из-за обречённости. Одна клиентка вообще признаётся: она пошла под алтарь, чтобы сестра обзавидовалась.

Сводничество для героини — практически математика. В мире цифр нет места глупостям вроде чувств и бабочек в животе. Идентичное воспитание, сравнимое образование и прочие «твёрдые» вещи важнее. Люси неспроста придерживается такого взгляда на мир. Её родители вроде любили друг друга, а потом со скандалом развелись. Да и сама она познала отношения со страстью и нежностью — закончилось всё болью. Так почему бы не выбрать надёжное партнёрство?

Кто обвинит Люси в материализме? Разве что миллионы людей, которые росли на классических мелодрамах, где любовь — величайшее сокровище. Но героиня наверняка бы возразила: «А что случилось с влюблёнными после титров? Не разругались ли они часом?»

После такого вступления вы, возможно, предположите: «Скоро Люси разочаруется в материализме и выберет любовь». И окажетесь совершенно правы. Нюанс в том, что даже заезженную мысль можно подать необычно и креативно.

Классический кинематограф приучил, что любовь — нескончаемое счастье. Стоит принять мудрое решение и преодолеть пару испытаний, как нежные чувства навеки переполнят сердце и разум. Тем временем «Материалистка» фокусируется на обратной стороне любви — на жертвах, компромиссах и бесконечной внутренний работе. В глазах режиссёра Селин Сон у монеты любви две стороны — и блаженство лишь на одной из них.

Пока героини других мелодрам выбирают между счастьем и несусветной глупостью, Люси мечется между двумя абсолютно понятными позициями. С одной стороны, все блага мира и надёжный партнёр вместо любимого. С другой — любимый, но с пустыми карманами и сомнительными перспективами. У обоих вариантов свои плюсы и минусы, которые Селин Сон рассматривает дотошно. Режиссёр покажет обе жизни Люси, разрушит её моральные ориентиры и соберёт их заново, столкнёт с последствиями материализма и романтизма. И при этом фильм ни разу не осудит героиню.

Для массового зрителя проблема будет в том, что «Материалистка» не развлекательное, а сугубо авторское кино, где Селин Сон выражает собственную боль и показывает неоднозначность отношений так, как считает нужным. Она не старается удерживать внимание, подкидывать динамичные сцены и со строгими таймингами разбавлять драму шутками.

Временами подход Сон вообще напоминает нуарный. Нет, герои не зачитывают монологи под дождём и не курят, пуская причудливые струи дыма. Просто фильм обволакивает зрителя — затянутыми кадрами, меланхоличной музыкой, завораживающими диалогами. Кто-то заскучает от такого подхода. А кто-то растворится в драме и напрочь забудет о мире вокруг.

Во многом «Материалистка» работает благодаря касту. Трио Дакота Джонсон, Крис Эванс и Педро Паскаль настолько убедительное, насколько это вообще возможно. Образы у всех приземлённые, но актёры в каждые слово, жест и взгляд вкладывают столько чувств, что им, простите за штамп, веришь. В звёздах видишь не героев кино, а обычных людей — и это сильно подкупает.

«Материалистка»: стоит ли смотреть?

«Материалистка» — доказательство того, что на вечные темы можно говорить вечно и каждый раз находить новые слова. Высказывание Селин Сон точно получилось необычным, интересным и подкреплённым замечательной актёрской игрой. Если соскучились по глубокомысленным авторским драмам, не пропустите новинку.

Оценка «Материалистки» — 8 из 10

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Великолепная актёрская игра.

Любопытный взгляд на заезженную тему любви.

Завораживающий визуал.

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