Что известно о детективном сериале «Паук-Нуар»

В 2026 году на стриминговом сервисе Prime Video выйдет сериал «Паук-Нуар». Это мрачная история об альтернативном Человеке-пауке, который расследует запутанные преступления в Нью-Йорке тридцатых. Нуарную версию легендарного супергероя сыграет Николас Кейдж. «Лента.ру» рассказывает о сюжете этого необычного детективного шоу, раскрывает дату выхода и актерский состав.

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Главное о сериале

Страна: США

Оригинальное название: Spider-Noir

Жанр: фантастика, криминальный детектив, драма, триллер, боевик

Режиссер: Гарри Брэдбир

Шоураннеры: Орен Узил и Стив Лайтфут

Сколько серий: 8

Когда выйдет: 2026 год

Где смотреть: MGM+ и Prime Video

В главных ролях: Николас Кейдж, Эндрю Колдуэлл, Брендан Глисон, Ли Цзюнь Ли, Ламорн Моррис

Человек-паук Нуар — это альтернативная, более мрачная версия знаменитого марвеловского супергероя. Персонаж дебютировал в одноименной серии комиксов, которая вышла в 2009 году.

Стилистика этих комиксов напоминает нуарные голливудские фильмы 1940-1950-х годов — тревожные криминальные драмы о циничных и пессимистичных героях. Один из ярких представителей жанра нуар — фильм Джона Хьюстона «Мальтийский сокол».

Дата выхода

Весной 2025 года стало известно, что шоу о приключениях нуарного Человека-паука выйдет уже в следующем году — правда, пока непонятно, когда именно это произойдет. В первом трейлере проекта, который увидел свет 13 мая, был указан только год выхода.

Премьера сериала «Паук-Нуар» запланирована на 2026 год. Точная дата выхода неизвестна

Если верить порталу Nexus Point News, шоу выйдет в самом начале 2026-го. Сериал будет состоять из восьми сорокапятиминутных эпизодов. Его официально покажут две платформы — американский канал MGM+ и стриминг Prime Video. Обратите внимание, что оба сервиса официально недоступны в России.

Возможно, «Паука-Нуара» можно будет посмотреть в двух вариантах — черно-белом и цветном

Актер Лукас Хаас рассказал, что во время съемок сериала на мониторы выводилось черно-белое изображение с камер — это делало картинку максимально аутентичной. «Они проделали потрясающую работу с фильтрами, чтобы все это выглядело как настоящее старое черно-белое кино, снятое в тридцатых годах», — объяснил он.

Трейлер

Полноценный трейлер к сериалу «Паук-Нуар» еще не вышел. В мае 2025 года стриминг Prime Video поделился первым тизер-трейлером будущего проекта и показал, как будет выглядеть главный герой шоу — Человек-паук в исполнении Николаса Кейджа.

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Сюжет

События сериала «Паук-Нуар» развернутся в альтернативном Нью-Йорке 1930-х годов. В центре сюжета — возрастной частный детектив, который когда-то звал себя Человеком-пауком (Николас Кейдж). Раньше он был единственным супергероем города, а теперь устал от безрезультатной борьбы со злом и повесил костюм на гвоздь.

По слухам, на протяжении сериала Человек-паук будет искать тех, кто лишил жизни одного из влиятельных жителей города.

Возможно, одним из главных антагонистов шоу станет глава местной мафии по прозвищу Сильвермейн — на это указывают попавшие в сеть кадры со съемок.

Производство

В 2019 году в Sony заговорили о планах по расширению своей Вселенной Человека-паука. Тогда председатель компании Тони Винчикерра заявил, что студия разрабатывает не только фильмы, но и сериалы, которые станут частью масштабной франшизы.

Что за «Вселенная Человека-паука»

Вселенная Человека-паука (Sony's Spider-Man Universe или SSU) — это отдельная кинофраншиза, созданная компанией Sony Pictures. События в этой киновселенной вращаются вокруг врагов и союзников марвеловского Человека-паука. Фильмы рассказывают о персонажах из комиксов Marvel, права на которые принадлежат Sony, и не пересекаются с событиями, происходящими внутри Кинематографической вселенной Marvel.

Франшизу запустил вышедший в 2018 году «Веном» с Томом Харди в главной роли. В «Паучью киновселенную» также входят сиквел и триквел «Венома», «Крейвен-охотник» с Аароном Тейлором-Джонсоном, «Морбиус» с Джаредом Лето и «Мадам Паутина» с Дакотой Джонсон. В конце 2024-го стало известно, что Sony планирует закрыть свою киновселенную и сконцентрироваться на производстве фильмов и мультфильмов о Человеке-пауке — причиной стали низкие сборы последних проектов франшизы.

Скорее всего, «Паук-нуар» так и останется первым и единственным сериалом, который входит в «Паучью киновселенную».

В феврале 2023 года стало известно, что Sony планирует выпустить сериал о нуарном Человеке-пауке.

Изначально сериал должен был называться просто «Нуар». Позже название шоу изменили на «Паук-Нуар», чтобы подчеркнуть связь сериала с «Паучьей киновселенной» от Sony

Пост шоураннера проекта занял сценарист Орен Узил, который работал над второй частью «Мачо и ботана» и экранизацией «Мортал Комбат» 2021 года. Вскоре к Узилу присоединился Стив Лайтфут («Ганнибал», «Нарко»). Лайтфут хорошо знаком с нюансами мрачной супергероики — ранее он был шоураннером сериала «Каратель», снятого по комиксам Marvel. Режиссером сериала стал Гарри Брэдбир («Дрянь», «Убивая Еву»), а оператором — Дэрран Тирнан («Пингвин», «Мир Дикого Запада»).

Над «Пауком-Нуаром» также работали Фил Лорд и Кристофер Миллер — этот дуэт отвечал за сценарии анимационного фильма «Человек-паук: Через вселенные» и его сиквелов

Съемочный процесс стартовал в Лос-Анджелесе в августе 2024 года. Первые кадры со съемочной площадки появились в октябре 2024-го.

Изначально съемки должны были завершиться в феврале 2025 года, однако из-за пожаров в Калифорнии производство «Паука-Нуара» пришлось прервать — весь материал удалось отснять только к середине марта.

Актеры и роли

Разговоры о том, что Николас Кейдж («Оружейный барон») может исполнить главную роль в «Пауке-Нуаре», начались в 2023 году. Кейджа официально утвердили на роль в мае 2024-го.

Кстати, актер уже играл нуарную версию этого знаменитого супергероя — Паук-Нуар говорит голосом Николаса Кейджа в оскароносном мультфильме «Человек-паук: Через вселенные»

Скорее всего, в «Пауке-Нуаре» под маской супергероя будет скрываться не Питер Паркер, а другой человек. Личность нового Человека-паука пока не раскрывают, однако в сети уже предполагают, что главным героем шоу станет Бен Рейли.

Какие актеры сыграют в сериале «Паук-Нуар»

Николас Кейдж («Угнать за 60 секунд») — Человек-паук Нуар, частный детектив и супергерой в отставке, живущий в альтернативном Нью-Йорке 1930-х;

Ламорн Моррис («Новенькая») — Робби Робертсон, трудолюбивый и амбициозный журналист, который занимается исковыми расследованиями;

Брендан Глисон («Храброе сердце») — глава мафии Нью-Йорка, один из ключевых антагонистов шоу;

Лукас Хаас («Вавилон») — мафиози, работает на персонажа Брендана Глисона;

Ли Цзюнь Ли («Почему женщины убивают») — певица, которая работает в одном из нью-йоркских ночных клубов;

Абрахам Попула («Круэлла») — ветеран Первой мировой войны;

Джек Хьюстон («Ирландец») — телохранитель.

Помимо этого, в касте «Паука-Нуара» Чикаго в огне»), Уитни Райс («Форс-мажоры»), Джордж Тодд МакЛахлан («Бесстыжие») и другие — роли актеров пока держатся в секрете.