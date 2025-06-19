Назван режиссер новых «Людей Икс»

Издание Variety сообщило, что студия Marvel выбрала режиссёра нового фильма о «Людях Икс». Им стал постановщик недавних «Громовержцев» Джейк Шрайер.

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По данным СМИ, супергеройская картина «Мстители: Секретные войны» должна стать финалом саги о Мультивселенной. После этого Marvel сконцентрируется на персонажах, которых они получили после покупки студии 20th Century Fox — а именно на «Людях Икс».

Вернутся ли к своим ролям актёры из предыдущих фильмов о команде мутантов, пока неизвестно. Некоторые из них появятся в ленте «Мстители: Судный день», среди них Иэн Маккеллен (Магнито), Патрик Стюарт (Профессор Ксавье) и Алан Камминг (Ночной Змей).

Ранее стало известно, что Райан Рейнольдс работает на сценарием к фильму про Людей Икс и Дэдпула. Параллельно готовится отдельная картина про команду мутантов от сценариста «Голодных игр» Майкла Лессли — вероятно, Джейк Шрайер станет режиссёром именно этой ленты.