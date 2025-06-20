Героев третьего сезона «Игры в кальмара» показали на новых постерах

Премьера в конце июня.

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Сервис Netflix представил два постера третьего и заключительного сезона «Игры в кальмара». На них можно увидеть центральных персонажей, включая ведущего игр, Сон Ки Хуна, солдат и участников соревнований.

Личность офицера в черном до сих пор не раскрывается.

© Cq.ru

© Cq.ru

Финальные шесть эпизодов шоу выйду 27 июня. Что конкретно произойдет в новых сериях, мы постарались предсказать в нашем материале.

Кроме этого, вместе с релизом сезона выйдет подкаст, в котором создатели сериала расскажут о съемках.