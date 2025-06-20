Режиссер назвал главную проблему современного детского кино

Дефицит качественной драматургии является главной проблемой современного детского кинематографа, а молодые авторы должным образом не осмысливают в кино реальность, человеческие чувства и эмоции. Об этом в беседе с ТАСС заявил режиссер и кинодраматург Владимир Грамматиков.

© скриншот из фильма «Домовенок Кузя»

"Я считаю, что главная проблема нашей отрасли - это драматургия. Молодые люди не хотят реалий, они обращаются к космосу, каким-то потусторонним мирам, и эпатаж для них является чем-то вроде творческого открытия", - сказал он.

Грамматиков добавил, что современным авторам не удается оставаться в одном жанре.

"Они кокетливо говорят, что это кино для всех. Но кино для всех - это ни для кого. Ведь у ребенка в возрасте 9-10 лет один мир, а в 13-15 лет - совершенно другой. Нужно четко понимать, к кому ты обращаешься, отсюда вытекают темп, юмор и все, что составляет основу детского и семейного кино", - дополнил режиссер.

По его словам, спасительной мерой может стать возвращение к экранизациям классических произведений. Однако не стоит спешить их "осовременивать", считает собеседник агентства. Необходимо найти золотую середину. "