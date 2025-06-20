Чем закончился второй сезон «Бахара» и будет ли у него продолжение

В июне 2025 года завершился второй сезон сериала «Бахар». Это турецкая мелодрама о женщине, которая пытается начать новую жизнь. Главная героиня — уставшая домохозяйка по имени Бахар — решает устроиться на работу в медицинскую клинику, где трудится ее муж. «Лента.ру» напоминает, что происходило в первых двух сезонах шоу, раскрывает актерский состав и дату выхода продолжения сериала «Бахар».

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Главное о сериале

Страна: Турция

Оригинальное название: Bahar

Жанр: дизи, комедия, медицинская драма, мелодрама

Режиссер: Неслихан Ешилюрт

Сколько серий: 48 (2 сезона)

Длительность одной серии: около 2 часов

Когда вышел первый сезон: весна 2024 года

Где смотреть: онлайн-кинотеатр «Иви»

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.9 и 7.2

В главных ролях: Демет Эвгар, Бугра Гюльсой, Мехмет Иилмаз Ак, Эджем Озкая, Хасан Шахинтюрк

Сериал «Бахар» — это адаптация южнокорейской дорамы «Доктор Чха» (Dakteo Cha Jeongsuk), которая вышла на Netflix весной 2023 года. Оригинальное шоу из Южной Кореи гораздо короче своей турецкой версии — в нем всего один сезон из 16 часовых эпизодов.

Дата выхода

Дебютный сезон сериала выходил с февраля по июнь 2024 года. Шоу продлили еще на один сезон, не дожидаясь завершения первой части, — «Бахар» вернулся в эфир уже в сентябре 2024-го. Первая глава шоу состояла из шестнадцати двухчасовых эпизодов, вторая была в два раза длиннее. Она завершилась 27 мая 2025 года.

48 двухчасовых эпизодов включают в себя два первых сезона сериала «Бахар»

Серии выходили один раз в неделю по вторникам. За трансляцию шоу отвечал турецкий телеканал Show TV. Практически сразу после премьеры новые эпизоды появлялись в отечественном онлайн-кинотеатре «Иви» и на площадке Rutube — на данный момент (лето 2025 года) там можно посмотреть оба сезона сериала в русской озвучке.

Кстати, летом 2024-го первый сезон сериала показывал телеканал «Россия 1». Шоу вышло в эфир под названием «Бахар. По имени Весна».

Сюжет и персонажи

Сериал «Бахар» рассказывает историю обычной женщины по имени Бахар (Демет Эвгар). Когда-то давно она отучилась на медика, но так и не начала работать по профессии. Вместо этого Бахар вышла замуж за успешного хирурга Тимура Явузоглу (Мехмет Иилмаз Ак) и посвятила свою жизнь ведению домашнего хозяйства. Спустя двадцать лет женщина обнаружила себя в точке, где она — практически бесправная рабыня, которая терпит безразличие мужа и ужасное отношение свекрови Невры (Хатидже Аслан).

Жизнь главной героини меняется, когда ей внезапно становится плохо. В больнице Бахар узнает о том, что ее печень находится в критическом состоянии. «Любимые» родственники придумывают отговорки, чтобы не навещать девушку. Вскоре Тимур совершает еще один эгоистичный поступок — отказывается стать донором печени, хотя его кандидатура идеально подходит для спасения Бахар. После операции Бахар приходит в себя и понимает, что тратила свою жизнь на людей, которые этого не достойны. Она решает начать все с чистого листа.

Бахар устраивается ассистенткой в клинику, где работает ее муж Тимур. Она больше не хочет быть прислугой в собственном доме и решает строить карьеру

Поведение Бахар очень не нравится Тимуру — мужчина переживает, ведь в больнице он работает вместе со своей любовницей Ренгин (Эджем Озкая). На самом деле Ренгин уже давно мечтает о том, что любовник бросит жену и останется с ней, а Тимур боится признаться в измене. В клинике есть и еще один врач — хирург Эврен (Бугра Гюльсой), который с готовностью помогает Бахар освоиться на новом месте работы.

Что было в предыдущих сезонах сериала «Бахар»

На протяжении первого сезона Бахар привыкала к работе в больнице и постепенно сближалась с Эвреном. К концу сезона женщина узнала правду об изменах супруга и решила с ним развестись.

Тимур понял, что не хочет терять жену, но не смог повлиять на ее решение. Из-за стресса организм Бахар начал отторгать пересаженную печень, и героине вновь потребовалась операция. На этот раз Тимур все же решился стать донором и сумел уговорить супругу принять его помощь. В конце финального эпизода все пошло не по плану: во время операции Тимур отключился, а у Бахар открылось опасное кровотечение.

Во втором сезоне зрители узнали, что операция прошла успешно, а Бахар и Тимур все же развелись

Отношения Эврена и Бахар подверглись серьезным испытаниям — женщина не захотела строить семью с человеком, который скрыл от нее правду о своей личности. Ближе к концу сезона Бахар узнала о том, что ждет ребенка, и наконец-то стала настоящим врачом, а Тимур попал в серьезную аварию.

Персонажи сериала «Бахар»

Демет Эвгар («Я видел Солнце») — Бахар, главная героиня шоу, врач, бывшая жена Тимура;

Бугра Гюльсой («Горький, сладкий, кислый») — Эврен, хирург, новый возлюбленный Бахар;

Мехмет Иилмаз Ак («Чукур») — Тимур, известный хирург, бывший муж Бахар;

Эджем Озкая («Холоп. Великолепный век») — Ренгин Чевик, врач, любовница Тимура;

Элит Чам («Боль осени») — Чагла, лучшая подруга Бахар;

Хатидже Аслан («Ворон») — Невра, мать Тимура;

Алиса Сезен Север («Два лица Стамбула») — Умай, дочь Бахар и Тимура;

Демирхан Демирджиоглу («Дилемма») — Азиз Урас, сын Бахар и Тимура;

Сена Калип («Душа не слышит») — Парла, дочь Регнин и Тимура, подруга Умай;

Нил Суде Албайрак («Спасибо, следующий!») — Серен, возлюбленная Азиза.

Пока неизвестно, кто пополнит каст проекта в третьем сезоне. Единственное, что известно точно: в продолжении «Бахар» не появится Тимур. В мае 2025 года актер Мехмет Йылмаз, который играл бывшего мужа Бахар, заявил о том, что покидает проект.

Будет ли третий сезон сериала «Бахар»

Информация о том, что сериал «Бахар» продлили, появилась в апреле 2025 года — за полтора месяца до того, как вышла финальная серия второго сезона.

У сериала «Бахар» будет третий сезон. Его премьера запланирована на осень 2025 года, точная дата выхода серий пока держится в секрете

Если верить порталу MyShows, первая серия нового сезона выйдет в эфир уже 10 сентября 2025 года. Неизвестно, сколько эпизодов будет в продолжении «Бахар» — 16 или 32.

Русскоязычные поклонники «Бахар» отнеслись к новостям о продлении шоу со скепсисом. «Ну неужели нельзя вовремя остановиться и красиво завершить историю, а не высасывать из пальца сюжет», — гласит один из самых залайканных комментариев под постом о продлении шоу во «ВКонтакте».