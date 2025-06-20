«Превратили в «дурку». В России поспорили о ремейках советских картин

Российская киноиндустрия не спешит отказываться от съемок ремейков и адаптации мультфильмов. Представители советского кино удивлены, что зрители готовы смотреть классику в «худшем» прочтении, но сборы «новичков» зачастую говорят об обратном.

В России продолжает укореняться тренд на съемки ремейков советских картин. Дело пошло дальше сказок и мультфильмов, несмотря на критику коллег по цеху. Режиссеры и продюсеры, кажется, не собираются уходить из ниши «пересъемок», так как картины показывают неплохие, а иногда и рекордные по рынку сборы.

АДАПТАЦИЯ МУЛЬТФИЛЬМОВ

Накануне стало известно, что телекомпания НТВ, киностудия «Союзмультфильм» и кинокомпания «Темп» снимут полнометражный художественный фильм «Ну, погоди!».

Партнерское соглашение генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн и глава Совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева заключили на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Ожидается, что лента выйдет в прокат в 2028 году, пишет ТАСС.

До этого в Сети появился первый трейлер фильма «Простоквашино» режиссера Сарика Андреасяна. Главного героя, мальчика дядю Фёдора, сыграл Роман Панков, который снимался в «Денискиных рассказах». Его родителями на экране стали Лиза Моряк и Павел Прилучный. В роли почтальона Печкина — Иван Охлобыстин. Шарик и Матроскин были созданы с помощью анимированной графики, а озвучили их Антон Табаков и Павел Деревянко. Картина появится в прокате 1 января 2026 года.

Вместо адаптации мультфильмов в игровое кино современным режиссерам стоило бы создавать новые смысла, заявил в беседе с НСН художник-мультипликатор, режиссер Гарри Бардин.

«Залогом успеха будут новые смыслы и новые обретения, а не топтание на старых могилах. Не надо за счет ушедших вытаптывать свою дорогу, ищите свою дорогу, не повторяйте старое. Сняли полнометражный игровой фильм "Летучий корабль", и что? Это провал, это бездарно. Могу без лишней скромности сказать, что мой фильм лучше. Они хотят повторить и въехать на чужой козе в рай. Такого не бывает, пусть ищут свое. Это и сюжета касается, нельзя на старые грабли наступать. Они все время пытаются за счет старых заслуг выйти из пешек в короли», - резко высказался он.

Полнометражный фильм Ильи Учителя «Летучий корабль» вышел в российский прокат 21 марта 2024 года и заработал более 1,1 миллиарда рублей. Как отмечал продюсер проекта Алексей Учитель, музыкальный фильм получит продолжение, сиквел планируют представить на большом экране во время осенних каникул 2026 года.

До этого генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн отдельно упомянул «Летучий корабль», посчитав, что сказка «показала невероятный успех как в прокате, так и на НТВ»:

«Наш опыт говорит о том, что зрители ждут возвращения героев своего детства – в новом качестве, но с уважением к первоисточнику».

Одним из ярких примеров успешных адаптаций мультфильмов и сказок стала картина «Бременские музыканты», которая в прошлом году собрала более трех миллиардов рублей. При этом критики оценили проект неоднозначно.

«ЛЮБОПЫТНЫЕ» ПРОЕКТЫ

Волна ремейков оживила не только знакомых с детства анимационных персонажей. Накануне стало известно, что создатели фильма «В списках не значился» намерены экранизировать повесть Бориса Васильева «Аты-баты, шли солдаты». Об этом на ПМЭФ-2025 заявил генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

По его словам, это будет «новое прочтение по мотивам», включающее также и современную историю.

«Отношение зрителей к «В списках не значился» доказало, что молодая аудитория хочет смотреть, хочет знать историю своей страны», – указал он.

Продюсер не исключил, что в новом проекте примет участие народный артист РФ Владимир Машков. Выход нового фильма предварительно ожидается в 2027 году.

До этого стало известно, что режиссер Жора Крыжовников начал снимать сериал по легендарному советскому фильму Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Премьера намечена на 2025 год.

После этого режиссер, народный артист России, член Союза кинематографистов РФ Николай Бурляев призвал современных режиссеров снимать новые картины, а не создавать ремейки. Он подчеркнул, что отрицательно относится к таким «новым» фильмам. Кинокритики во мнениях разошлись.

«Крыжовников — это не какой-то драмодел-профессионал, халтурщик или человек, действующий по принципу:

"Чего изволите?" Это художник со своим авторским видением мира, так что здесь я жду чего-то интересного. Но, если он все перенесет в современность, это будет натяжка. Думаю, за этим (о создании фильма – прим. НСН) будет стоять какая-то авторская концепция, как у Локшина в "Мастере и Маргарите". Так что это любопытный проект, очень оригинальный, во всяком случае, его, безусловно, будут смотреть», - предположил кинокритик Александр Шпагин в интервью НСН.

Напомним, что фильм «Мастер и Маргарита» собрал в российском прокате более двух миллиардов рублей.

В мае все снова заговорили про «Бандитский Петербург», потому что стало известно, что телеканал РЕН ТВ приобрел права на экранизацию произведений Андрея Константинова и может снять ремейк сериала. Пока официальных подтверждений этому нет, СМИ сообщают, что в планах - съемки современной адаптации истории.

Бандитские истории не актуальны в современных реалиях, а тема 90-х в кино себя уже исчерпала, заявил в беседе с НСН народный артист России Дмитрий Певцов, сыгравший в многосерийном фильме «Бандитский Петербург. Фильм 2. Адвокат» роль бандита Сергея Челищева по кличке Черный Адвокат.

«Сейчас нужны другие герои, и есть вещи более актуальные, о которых сейчас нужно говорить в кино или в сериальном производстве», - сказал он, отметив, что рассмотрит предложение о съемках, если оно поступит.

РЕМЕЙКИ – ЭТО ДЛЯ США

Режиссер Игорь Угольников заявил в беседе с ТАСС, что традиция ремейков не прижилась в России. По мнению Угольникова, в США они заходят лучше, из-за короткой памяти американцев. По словам режиссера, если россияне хорошо помнят картину, то ее ремейк воспринимают «очень тревожно».

В России не очень хорошо получаются ремейки известных фильмов или сказок, так как наша реальность и общество очень сильно изменились в отличие от США, и какие-то аллюзии на советские реалии уже непонятны современному зрителю. Об этом в беседе с НСН рассказал кинокритик Александр Шпагин.

«Почему из ремейков, на мой взгляд, получилась только «Небриллиантовая рука»? Потому что там специально превратили все в тотальную «дурку» и развили мысль, что в России непредсказуемое прошлое, настоящее и будущее. Там через старую реальностью высмеяли новую: реальный Киркоров ошибался дверью как бы в 1969 году. Фэнтези лучше переносятся на современные реалии. У нас было много удачных ремейков, таких как «Огниво», а вот «Летучий корабль» и «Бременские музыканты» не получились, потому что были созданы для советской реальности», - уверен он.

Министерство культуры РФ не может запретить снимать ремейки классики советского кино, но со временем переснимать фильмы станет коммерчески невыгодно для продюсеров, «поскольку зрительского успеха у подобного рода вещей нет». Такое мнение высказала глава ведомства Ольга Любимова в интервью «Абзац медиа».

Переснимать советские фильмы бессмысленно, потому что зрители не хотят подмены любимых и культовых картин, а сделать лучше точно не получится, заявила НСН народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.

По ее словам, авторы ремейков просто пытаются заработать, так как смешно рассчитывать на то, что получится сделать лучшую версию, чем оригинал.