Названы потенциальные режиссеры нового фильма про Джеймса Бонда

Названы потенциальные режиссёры нового фильма про Джеймса Бонда — СМИ
Источники издания Puck News раскрыли имена режиссёров, которые питчат свои идеи для новой части «Джеймса Бонда». Если верить информации, новые ключевые продюсеры франшизы, Дэвид Хейман и Эми Паскаль, назовут режиссёра будущей картины в течение лета.
Какой режиссёр может снять новый фильм про Джеймса Бонда?
- Эдвард Бергер («Конклав»);
- Дени Вильнёв («Дюна»);
- Эдгар Райт («Малыш на драйве»);
- Джонатан Нолан («Фоллаут»);
- Пол Кинг («Приключения Паддингтона»).
Интересно, что к поиску актёра на главную роль продюсеры хотят приступить только после того, как получат сценарий и выберут одного из кандидатов на должность режиссёра.