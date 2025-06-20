Названы потенциальные режиссёры нового фильма про Джеймса Бонда — СМИ

Чемпионат.com

Источники издания Puck News раскрыли имена режиссёров, которые питчат свои идеи для новой части «Джеймса Бонда». Если верить информации, новые ключевые продюсеры франшизы, Дэвид Хейман и Эми Паскаль, назовут режиссёра будущей картины в течение лета.

Названы потенциальные режиссеры нового фильма про Джеймса Бонда
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Какой режиссёр может снять новый фильм про Джеймса Бонда?

  • Эдвард Бергер («Конклав»);
  • Дени Вильнёв («Дюна»);
  • Эдгар Райт («Малыш на драйве»);
  • Джонатан Нолан («Фоллаут»);
  • Пол Кинг («Приключения Паддингтона»).

Интересно, что к поиску актёра на главную роль продюсеры хотят приступить только после того, как получат сценарий и выберут одного из кандидатов на должность режиссёра.