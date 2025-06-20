Опубликован трейлер сериала «Москва слезам не верит: Все только начинается»

Онлайн-кинотеатр Wink представил дебютный трейлер сериала «Москва слезам не верит: Всё только начинается» по мотивам культовой советской комедии. Премьера шоу состоится в 2025 году на стриминге и телеканале СТС, точную дату выхода назовут позже. В первый сезон войдёт восемь эпизодов.

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Видео доступно во VK-группе Онлайн-кинотеатр Wink. Права на видео принадлежат Wink.

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Сериал расскажет историю трёх подруг, которые в начале 2000-х отправляются в летнюю Москву на поиски любви и счастья. Через 20 лет девушки вновь встречаются в городе — уже совсем взрослые и с надеждой на второй шанс.

Главные роли в сериале исполнили Тина Стойилкович («Оффлайн»), Анастасия Талызина («Кентавр»), Мария Камова, Иван Янковский («Слово пацана»), Рузиль Минекаев («Дети перемен»), Андрей Максимов («Фишер») и Милош Бикович («Красный шёлк»). Режиссёрами восьмисерийного проекта выступили Ольга Долматовская и Жора Крыжовников («Слово пацана»).