Хоррор «28 лет спустя» получил самые высокие оценки критиков в серии

20 июня состоялась мировая премьера фильма «28 лет спустя» — продолжения культовой зомби-картины Дэнни Бойла и первой части новой трилогии. Проект по знаменитой вселенной расскажет историю мальчика, который пытается найти врача для своей умирающей матери. Ему предстоит путешествие по стране, в которой нашествие заражённых произошло аж 28 лет назад.

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Тем временем на агрегаторе Rotten Tomatoes сформировался финальный рейтинг ленты — зомби-фильм рекомендуют к просмотру 92% обозревателей. Это самый высокооценённый проект по франшизе, ранее лучший результат принадлежал «28 дней спустя», первой части серии.

Оценки франшизы «28 дней спустя» от критиков

«28 дней спустя» (2003) — 87%

«28 недель спустя» (2007) — 72%

«28 лет спустя» (2025) — 92%.

Неофициальная премьера фильма «28 лет спустя» в России состоится 28 июня.