Вышел русский трейлер «Дракулы» Люка Бессона

Компания «Атмосфера кино» представила дублированный трейлер фильма «Дракула». Новая экранизация вампирского романа Брэма Стокера выйдет в российский прокат 11 сентября.

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Видео доступно во VK-группе Атмосфера Кино. Права на видео принадлежат LBP Productions.

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Картина расскажет историю графа Дракулы, который после смерти жены обрекает себя на бессмертие. Спустя 400 лет, в XIX веке, он снова встречается с ней, когда она ещё совсем молодая девушка.

Главные роли в картине исполнили Калеб Лэндри Джонс («Догмен»), Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки»), Зои Блю Сайдел («Жесты любви») и Матильда де Анджелис («Отыграть назад»). Режиссёром выступил Люк Бессон, французский постановщик «Леона», «Пятого элемента» и других знаменитых лент.