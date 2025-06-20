Скончался лауреат «Оскара» Марк Пиплоу

На 83-м году жизни скончался лауреат премии "Оскар", сценарист и режиссер Марк Пиплоу.

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Он сотрудничал с некоторыми из величайших режиссеров в европейском кинематографе, включая Микеланджело Антониони и Бернардо Бертолуччи. Семья кинодеятеля сообщила The Guardian, что он умер 18 июня в Италии после продолжительной болезни.

Марк Пиплоу родился в 1943 году в Найроби в семье художников, окончил Оксфордский университет. Он разочаровался в документальном кино, но добился известности как сценарист - фильм 1975 года "Пассажир" Антониони был признан одним из кинематографических шедевров десятилетия.

В 1988 году Пиплоу получил премию "Оскар" за лучший адаптированный сценарий для "Последнего императора".

Как режиссер он снял три картины - "Победа", "Боязнь темноты", Самсон и Далила".