Студия Blumhouse купила права на культовую франшизу

Студия Blumhouse приобрела права на франшизу "Пила" - теперь за всеми проектами, связанными с "миссией" Джона Крамера, будет следить продюсер Джейсон Блам ("Астрал", "Паранормальное явление", "Прочь", "Судная ночь").

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Как отмечает издание Variety, благодаря этой сделке к работе над новыми частями "Пилы" могут вернуться создатели оригинальной картины Джеймс Ван и Ли Уоннелл (их студия Atomic Monster объединилась с Blumhouse в 2024 году).

Компания Lionsgate, у которой остаётся 50% прав на интеллектуальную собственность, продолжит участвовать в производстве франшизы в качестве партнёра-дистрибьютора.

Не исключено, что Блам может захотеть перезапустить историю, однако пока никаких громких заявлений в отношении будущего "Пилы" не прозвучало.

Последний фильм серии, "Пила 10" (2023), собрал в прокате больше 112 миллионов долларов при бюджете в 13 миллионов, получив положительные отзывы критиков и зрителей.

В марте 2025 года на фоне слухов о возможной отмене 11-й части Lionsgate сделала официальное заявление от лица маскота франшизы - куклы-чревовещателя Билли, заверившего, что "игра никогда не заканчивается".