Сборы комедии «На деревню дедушке» превысили 200 млн рублей

20 июня сборы фильма «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым превысили 200 млн рублей. На достижение этого результата потребовалось восемь дней — премьера состоялась 12-го числа.

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Семейная комедия лидирует в российских чартах, опережая «Балерину», «Трёх богатырей» и «Артек: Сквозь столетия».

Фильм «На деревню дедушке» рассказывает историю из жизни 10-летнего Владика. Когда его маме срочно нужно было уехать в командировку, мальчика отправляют в деревню к дедушке, которого он ни разу в жизни не видел. Владик мечтает вернуться в город и попасть на важный IT-конкурс, а дед вовсе не намерен идти у него на поводу. Каждый из них уверен, что легко перехитрит другого, но эта встреча изменит их обоих.