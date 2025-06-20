Опубликован постер второго сезона сериала «Крутой перемены»

На фестивале «Пилот» анонсировали второй сезон сериала «Крутая перемена». Премьера шоу состоится осенью в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». В продолжении будет восемь серий.

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Сюжет сериала повествует об учителе Андрее, который устраивается в вечернюю школу при колонии, где заключён его отец. Параллельно он преподаёт литературу в обычном учебном заведении. Во втором сезоне герой отправится в Узбекистан, чтобы научить школьников правилам русского языка.

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Главную роль в шоу сыграл Никита Ефремов («Нулевой пациент»). В сериале также снялись Ольга Медынич («Мой папа не подарок»), Иван Ивашов («Последний аксель») и Евгения Дмитриева («Пальма»). Режиссёром выступил Карен Оганесян — автор сериалов «Легенды о Круге» и «Любопытная Варвара».