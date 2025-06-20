Режиссер «Зеленой комнаты» снимет триллер со звездой «‎Готэма»

Мастер атмосферного триллера Джереми Солнье ("Зелёная комната", "Придержи тьму", "Настоящий детектив") готовит фильм "Октябрь" (October) для студии А24. Об этом сообщает издание Deadline.

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Главную роль сыграет Кори Майкл Смит, известный по роли Эдварда Нигмы в супергеройском сериале "Готэм" и получивший признание критиков за недавнюю роль в "Шоу субботним вечером".

Последние несколько лет Солнье снимал фильмы преимущественно для стриминга Netflix. В 2024 году на платформе вышел триллер "Ребел-Ридж" с Аароном Пьером и Джоном Джонсоном.