Режиссер "Зеленой комнаты" снимет триллер со звездой "Готэма"
Мастер атмосферного триллера Джереми Солнье ("Зелёная комната", "Придержи тьму", "Настоящий детектив") готовит фильм "Октябрь" (October) для студии А24. Об этом сообщает издание Deadline.
Главную роль сыграет Кори Майкл Смит, известный по роли Эдварда Нигмы в супергеройском сериале "Готэм" и получивший признание критиков за недавнюю роль в "Шоу субботним вечером".
Последние несколько лет Солнье снимал фильмы преимущественно для стриминга Netflix. В 2024 году на платформе вышел триллер "Ребел-Ридж" с Аароном Пьером и Джоном Джонсоном.