Рецензия на аниме «Дандадан: Злой глаз»

Турбо-Бабка снова в деле.

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Первый сезон «Дандадана» вышел в прошлом году и мгновенно разорвал чарты. Он собрал впечатляющие оценки и в мире аниме по популярности уступил разве что «Поднятию уровня в одиночку». В чём секрет? Всё просто: это самое безумное аниме не только 2024-го, но и вообще последних лет.

В «Дандадане» герои убегали об развратной Турбо-Бабки, парень отчаянно искал потерянные яйца, герои дрались с нелепыми пришельцами, крабами и сумоистами. Всё это — с нарочитыми пошлостью и развратом, где режиссёр чуть ли не в каждой серии раздевал персонажей. В итоге аниме либо злило и сводило с ума, либо цепляло своей неадекватностью. Главное, что «Дандадан» никого не оставлял равнодушным. В мире, где зритель завален анимационными новинками на любые темы, это уже успех.

19 июня в российский прокат вышел «Дандадан: Злой глаз». Это полнометражное аниме, которое смонтировали из трёх эпизодов ещё не вышедшего второго сезона. Каким оно получилось? Хорошим, но не выдающимся.

«Дандадан: Злой глаз»: главное о фильме

Название: «Дандадан: Злой глаз» (Dandadan: Evil Eye).

«Дандадан: Злой глаз» (Dandadan: Evil Eye). Режиссёры: Абель Гонгора, Фуга Ямасиро.

Абель Гонгора, Фуга Ямасиро. Актёры: Сион Вакаяма, Нацуки Ханаэ, Маюми Танака и другие.

Сион Вакаяма, Нацуки Ханаэ, Маюми Танака и другие. Дата выхода: 19 июня 2025 года.

19 июня 2025 года. Жанр: аниме, фантастика, комедия.

аниме, фантастика, комедия. Страна: Япония.

«Дандадан: Злой глаз»: где смотреть?

19 июня аниме «Дандадан: Злой глаз» официально вышло в российский прокат. Второй сезон, где будут эта история и её продолжение, обещают выпустить в июле.

Меньше безумия, больше экшена

Очевидное уточнение: «Злой глаз» — не самостоятельное аниме, а продолжение первого сезона, которое вскоре превратят в сезон второй. Завязка вообще полностью повторяет финал прошлой арки, где герои прибывают в квартал горячих источников. Там в доме старого друга Дзидзи творится лютая чертовщина. Медиум Аясэ вместо расследования релаксирует в тех самых источниках, а Конспирун и Дзидзи выясняют, кто сильнее любит девчонку.

Вскоре эти шутливые эпизоды разбавляют традиционным безумием. Тут и мерзкие старики, что тянут грязные лапы к очаровательной Аясэ, и бабули, которые мило улыбаются, а затем устраивают комичное кунг-фу. В такие моменты думаешь: это всё тот же безумный «Дандадан». И даже не подозреваешь, что скоро «Злой город» станет чем-то совершенно иным.

После задорного вступления аниме внезапно становится серьёзным. Зрителю рассказывают о древних культах и жертвоприношениях, поломанных судьбах и круговороте зла, где один кошмар порождает два новых. Заодно жестоко издеваются над героями, превращая их то в самоубийц, то в злобных одержимых. В процессе вообще нет безумия, только пара удачных шуток Турбо-Бабки и фирменные фразы Конспируна вроде «До слёз просто».

Удачной ли получилась корректировка жанра? Сложный вопрос. К примеру, экшена стало больше, и он зачастую эпический, с высокими ставками и вагоном сюрпризов. Стоит привыкнуть к одному врагу, как появляется новый — ещё опаснее. Чуть позже и он оказывается тюфяком по сравнению с третьим, воистину великим гадом. При этом экшен полон драмы, пафоса и юмора.

Но в другие моменты режиссёр переключается на, так скажем, трогательные арки. В них виден потенциал, каждая должна бы разрывать душу. Вот только трагедии поданы больно поверхностно, и по-настоящему проникнуться ими не выходит. Как и проникнуться центральным конфликтом, где на кону вообще-то судьба целого города. Однако за мирных граждан особо не переживаешь, потому что подобные катастрофы происходят в каждом втором аниме.

Полагаю, режиссёров Абеля Гонгора и Фугу Ямасиро не стоит ругать за то, что в «Злом глазе» внезапно стало меньше самого «Дандадана» с его нелепостями и сексуализацией. Они просто экранизируют мангу и ни на шаг не отступают от проторённого сюжета. При этом отлично играют с цветовой гаммой, делают сражения зрелищными, с помощью музыки интонаций нагоняют саспенса. Но всё это не делает сюжет менее шаблонным.

К счастью, проходные моменты «Злой глаз» компенсирует всякими весёлостями, поэтому о просмотре не жалеешь. При этом продолжение, которое начнётся с четвёртой серии второго сезона, вообще ждёшь с нетерпением. Всё же героев бросают перед лицом сокрушительной опасности. Будь такая возможность, я бы непременно нажал кнопку «Продолжить просмотр».

«Дандадан: Злой глаз»: стоит ли смотреть?

Если любите «Дандадан», этот вопрос даже задавать не стоит. Только учтите, что аниме изменилось: стало не таким красочным и растеряло безумие. Но смотреть его по-прежнему интересно.

Оценка аниме «Дандадан: Злой глаз» — 7 из 10

Понравилось

Отличный экшен.

Много удачных шуток.

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