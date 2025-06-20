Глава «‎Союзмультфильма» высказалась о новых фильмах

Постоянный гость стенда "Российской газеты" на Петербургском международном экономическом форуме - Юлиана Слащева, председатель Совета директоров "Союзмультфильма" и генеральный директор Киностудии им. М. Горького. Расспросили ее обо всех горячих новостях. Комментарий по поводу того, появится ли президент страны в "Простоквашино" поставили отдельно. В видео - обо всем подробно. Пока же представим читателям краткое саммари интервью.

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Юлиана, "Союзмультфильм" - один из главных ньюсмейкеров Форума в контентном направлении. У вас уже столько новостей! Вот у нас на стенде ваш партнер продюсер Тимур Вайнштейн, он рассказал про "Ну, погоди", но без эксклюзивов. Может, вы нам еще что-то расскажете?

Юлиана Слащева: Знаете, про "Ну, погоди!" больше, чем сказал Тимур Вайнштейн, добавить нечего, поскольку мы пока находимся в самом начале процесса становления концепции фильма. Однако могу поделиться общей информацией: в ближайшие 3-4 года ожидается выход около 20 полнометражных фильмов с персонажами "Союзмультфильма".

Это и собственные проекты, такие как "Малуша" и "Тайны Чароводья", и совместные проекты с другими студиями. Например, появятся продолжения популярных историй вроде "Чебурашки-2", "Простоквашино". Так, в активной разработке сейчас, например, полнометражные ленты по мотивам легендарных мультфильмов "Жил-был пес", "Каникулы Бонифация".

То есть, все это будут именно полнометражные фильмы?

Юлиана Слащева: Совершенно верно. Более того, у нас есть важный анонс: в этом году "Союзмультфильм" запустит отдельный дивизион игрового кино. Как и крупнейшие зарубежные гиганты индустрии вроде Disney, мы займемся производством полнометражных игровых фильмов и сериалов для семейной аудитории и молодёжи. Новый игровой дивизион начнёт работу уже к концу нынешнего года. Таким образом, многие персонажи нашей студии получат новую жизнь в различных проектах.

Расскажите немного про фильм "Умка", ведь вчера была новость о старте съёмок, и это ближайший фильм студии после "Простоквашино".

Юлиана Слащева: Действительно, съёмки нашего совместного с кинокомпанией 1-2-3 Production фильма стартовали позавчера, и это будет замечательная история дружбы между Умкой и мальчиком Тайке. Они оба загадали одно желание - найти лучшего друга, и оно исполнилось! Но тут вмешались злодеи - браконьер Седой похищает маму Умки. Теперь друзьям предстоит спасти её. Декорации потрясающие, и атмосфера вокруг съёмочной площадки волшебная. Думаю, получится настоящее красочное кино.

Значит, рисовать персонажа Умку будет не искусственный интеллект?

Юлиана Слащева: Верно, никаких AI-технологий. Над персонажем Умки трудятся настоящие художники-аниматоры. Только Умка и его мама станут анимационными героями, а остальные герои - актёры.

Следующий год знаменателен - "Союзмультфильму - 90 лет". Что запланировано к юбилею?

Юлиана Слащева: Подготовлена целая серия мероприятий. Хотим отметить юбилей масштабно, с охватом на всю страну. Важно показать, какого уровня достигла компания "Союзмультфильм" спустя восемь лет после запуска второй версии, и каким станет "Союзмультфильм 3.0" в будущем.

Мы организуем грандиозное новогоднее шоу "Простоквашино", которое пройдёт сначала в Москве, а затем отправится в тур по крупнейшим российским городам. Каждый город погрузится в атмосферу наших мультфильмов. Я обсудила уже возможность проведения таких мероприятий с несколькими губернаторами, договариваемся о площадках.

Кроме того, готовится крупная выставка, посвящённая нашему юбилею. Она будет мультимедийной, современной и интерактивной. Подробности сообщим позже, когда все договоренности достигнуты окончательно.

На форуме здесь был разговор о том, что Дед Мороз появится в "Простоквашино". Это как раз вот об этом шоу речь?

Юлиана Слащева: Нет, шоу "Простоквашино" это отдельная история. А вчера мы подписали соглашение с тематическим парком "Дед Мороз". И одна из договоренностей - участие Деда Мороза в нашем всеми любимом мультсериале. А дальше у нас большой план по тому, как вселенная Деда Мороза будет развиваться в анимационном и киноконтенте.

То есть он вот и нарисованный, его кто-то сыграет?

Юлиана Слащева: Да, именно так.

Вчера вы объявили о новой профессиональной премии "В кадре. Цех". Можете пояснить её концепцию?

Юлиана Слащева: Основная цель премии - поощрить творческие группы, работающие вне рамок основного внимания публики. Обычно вручаются награды продюсерам, режиссёрам, сценаристам и операторам, однако существует немало важных профессий, которые остаются незамеченными. Наша премия затронет монтажёров, администраторов, маркетинговые команды и даже новичков, делающих свои первые шаги в профессии. Награждаться будут не просто новички и дебютанты сами по себе, а те, кто сумел добиться значительного успеха или заслуженных отзывов зрителей и коллег.

А каковы планы развития Киностудии имени М. Горького?

Юлиана Слащева: Стартовала серьёзная трансформация киностудии. Во-первых, при поддержке мэра Москвы реконструируем производственную базу, строим новое оборудование и модернизируем существующие помещения. Через год мы станем одним из крупнейших российских кинокомплексов.

Во-вторых, расширяется производство игрового кино. Среди ближайших проектов - авантюрная комедия "Московская касса невест" с Алексеем Воробьёвым в главной роли, продолжение истории "Приключений Петрова и Васечкина" в трёх частях, первая из которых снимется на Кавказе. Режиссер Петр Тодоровский. Также снимем спортивную комедию "Большая волна" о группе серферов на Камчатке. Имя режиссера назову, как только подпишем соглашение.

Также ведётся работа над документальным фильмом о жизни легендарной балерины Майи Плисецкой, а осенью выходит семейный фильм "Письмо Деду Морозу" с участием Натальи Орейро и эффектной графикой.

Недавно Никита Михалков объявил о создании кинопремии "Евразийский "Оскар", также прошёл международный фестиваль в Анси, куда снова стремились попасть российские кинематографисты. Возможно ли появление российского или евразийского "анимационного "Оскара"?

Юлиана Слащева: Прежде чем вводить подобную награду, российская анимационная индустрия должна значительно увеличить объёмы производства. Необходимо гораздо больше качественных проектов, и для этого крайне важна значительная поддержка государства. Президент уже одобрил моё предложение повысить финансирование анимации с нынешних пяти процентов до двадцати. После внедрения новых инструментов поддержки можем говорить о качественном скачке отрасли и введении национальной премии.

У вас ведется активная международная работа с партнёрами из Китая, стран Ближнего Востока и другими. Расскажите об этом, пожалуйста.

Юлиана Слащева: Сотрудничество с Китаем и Ближним Востоком - важная составляющая международной стратегии студии. В частности, десять сериальных проектов "Союзмультфильма", состоящих минимум из 52 эпизодов, успешно продаются на международные платформы региона. Наиболее популярен среди арабских зрителей сериал "Оранжевая корова", транслируемый на ведущих каналах Ближнего Востока. Его сюжеты отражают традиционные семейные ценности, что находит отклик у местной аудитории.

Вы анонсируете новые мультфильмы, вдохновленные классическими образами, но есть и современные идеи. Откуда черпаете вдохновение и почему акцентируетесь на классических героях?

Юлиана Слащева: В нашем портфеле достаточно оригинальных идей, не связанных с классикой - например, "Оранжевая корова", "Зебра в клеточку", "Енотки" и др. Однако современный рынок диктует особые условия: зрители любят знакомых героев, проверенные временем образы. Создавать хиты на основе абсолютно новых персонажей сложно, но возможно. Примером служит успех сериала "Приключения Пети и Волка", ставшего популярным среди подростковой аудитории 9-12 лет. Это редкий случай успешной адаптации оригинальной идеи в условиях высокой конкуренции.