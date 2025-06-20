Критики оценили фильм «Мир Юрского периода: Возрождение»

2 июля в мировой прокат выходит фильм «Мир Юрского периода: Возрождение» — новая часть франшизы про динозавров. Критики уже посмотрели картину и поделились своими отзывами в соцсетях.

© Чемпионат.com

Обозреватели хвалят графику, называя эффекты прорывными для серии. Некоторые особенно выделяют новые виды динозавров, которые способны напугать зрителя. Из недостатков критики отмечают скучных главных героев — за их действиями неинтересно следить.

Что говорят критики о фильме «Мир Юрского периода: Возрождение»

«"Мир Юрского периода: Возрождение" — это ошеломляющий триумф и идеальное начало новой серии. Мне понравились все новые динозавры и, чёрт возьми, некоторые из них по-настоящему пугают. Фильм представляет собой дань уважения оригиналу».

«Режиссёр Гарет Эдвардс знал, как перенести историю "юрского периода" на экран. "Возрождение" действительно перегружено графикой, но она тут очень к месту. Всё потому, что Эдвардс точно знал, как снять красивый фильм, выбрав для съёмок реальные места».

«Фильм очень скучный. По сути, эта лента — череда забывающихся сцен, которые никуда не ведут. Персонажи скучны, нет никакой "химии". Я обнаружил, что болею за динозавров, просто чтобы хоть что-то почувствовать. История не показывает что-то новое во франшизе, и в ней нет души».

«Возрождение» — полноценный перезапуск культовой франшизы. По сюжету новой картины учёные и военные отправляются на поиски крупнейших динозавров, чтобы с помощью их ДНК создать новое мощное лекарство. Главные роли в будущей ленте сыграли Скарлетт Йоханссон («Мстители»), Мануэль Рульфо («Линкольн для адвоката»), Джонатан Бейли («Феррари»), Луна Блэйз («Манифест»).