Появился постер комедии «Счастливчик Гилмор 2»

Компания Netflix выложила новый яркий постер фильма «Счастливчик Гилмор 2». Комедия с Адамом Сэндлером выйдет на стриминговом сервисе 25 июля.

© Чемпионат.com

Оригинальный фильм «Счастливчик Гилмор» рассказывает о Хэппи Гилморе, который с детства обожал хоккей, но способностями для этой игры не обладал. Случай дал ему в руки клюшку для гольфа, и его удар стал самым мощным за всю историю этого «лужаечного» вида спорта, который он так презирал. В продолжении герой возвращается в гольф ради того, чтобы добыть средства для оплаты учёбы своей дочери.

© Netflix

В «Счастливчике Гилморе 2» также сыграли Бен Стиллер («Невероятная жизнь Уолтера Митти»), Маргарет Куолли («Субстанция») и Кристофер Макдональд («Реквием по мечте»). Режиссёром выступил Кайл Ньюачек — один из авторов комедийных сериалов «Чем мы заняты в тени» и «Сообщество».