Вышел трейлер нового сериала Marvel с "Боратом" Сашей Бароном Коэном
Опубликован новый трейлер марвеловского сериала "Железное сердце".
В нём рассказывается о приключениях наследницы Железного человека - темнокожей девушки-супергения Рири Уильямс, которую играет Доминик Торн.
Также в ролях: Саша Барон Коэн (Мефисто), Энтони Рамос (Капюшон), Олден Эренрайк (Джо Макгилликудди) и другие. Исполнительный продюсер - Райан Куглер ("Чёрная Пантера: Ваканда навсегда").
Премьера - 24 июня.
Предыдущий трейлер - здесь.