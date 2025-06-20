Вышел трейлер нового сериала Marvel с "Боратом" Сашей Бароном Коэном

Российская Газета

Опубликован новый трейлер марвеловского сериала "Железное сердце".

Вышел трейлер нового сериала Marvel
© Российская Газета

В нём рассказывается о приключениях наследницы Железного человека - темнокожей девушки-супергения Рири Уильямс, которую играет Доминик Торн.

Также в ролях: Саша Барон Коэн (Мефисто), Энтони Рамос (Капюшон), Олден Эренрайк (Джо Макгилликудди) и другие. Исполнительный продюсер - Райан Куглер ("Чёрная Пантера: Ваканда навсегда").

Премьера - 24 июня.

Предыдущий трейлер - здесь.