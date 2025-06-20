Что известно о мультсериале «Очи Ваканды»

Летом 2025 года на Disney+ выйдет анимационный мини-сериал «Очи Ваканды». Этот проект посвящен истории вымышленного государства Ваканда — самой загадочной стране из комиксов и фильмов киновселенной Marvel. Шоу расскажет о прошлом страны и традициях местных жителей. Над мультсериалом работает Райан Куглер — автор нашумевших «Грешников» и, что важнее, двух фильмов о Черной пантере. «Лента.ру» раскрывает дату выхода и сюжет «Очей Ваканды», а также объясняет, какое место в киновселенной займет этот мини-сериал.

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Главное о мультсериале

Страна: США.

США. Оригинальное название: Eyes of Wakanda.

Eyes of Wakanda. Тематика и жанры: супергероика, приключенческий боевик, фантастика, драма.

супергероика, приключенческий боевик, фантастика, драма. Шоураннер: Тодд Харрис.

Тодд Харрис. Сколько серий: 4.

4. Когда выйдет сериал: лето 2025 года.

лето 2025 года. Где смотреть: стриминговый сервис Disney+.

«Очи Ваканды» (2025) — это первый сериал, входящий в Шестую фазу Кинематографической вселенной Marvel (КВМ). Частью этой фазы станут и другие анимационные проекты: мини-сериал «Зомби Marvel» и второй сезон мультсериала «Ваш дружелюбный сосед Человек паук».

Интересно, что «Очи Ваканды» — это не адаптация комиксов издательства Marvel Studios, а оригинальная история, которая разворачивается в знакомом сеттинге из фильмов «Черная пантера» и «Черная пантера: Ваканда навеки».

Дата выхода

Об анимационном проекте под названием «Очи Ваканды» впервые заговорили в конце 2023 года. Изначально мультсериал должен был выйти в 2024 году, однако позже дату релиза решили сместить на год вперед.

Премьера мультсериала «Очи Ваканды» запланирована на 6 августа 2025 года.

В этот день зрители увидят сразу все серии шоу. «Очи Ваканды» — это мини-сериал, состоящий из четырех эпизодов. Хронометраж серий неизвестен. Скорее всего, серии будут идти по 30-40 минут — именно столько длились эпизоды самого продолжительного сериала КВМ, «Что, если…?»

Посмотреть мультсериал можно будет на стриминге Disney+. Обратите внимание, что стриминг официально недоступен в России.

За два месяца до полноценного релиза первую серию «Очей Ваканды» презентуют на международном фестивале анимации Annecy, который пройдет во Франции в июне 2025 года. На фестивале представят и другие диснеевские мультпроекты, в том числе первые кадры пятой «Истории игрушек» и короткий отрывок из второго «Зверополиса».

Трейлер

Полноценный трейлер к мультсериалу «Очи Ваканды» еще не вышел. Осенью 2024-го студия Marvel поделилась первыми кадрами проектов, которые выйдут на Disney+ в 2025 году. В видеоролик вошли фрагменты из «Железного сердца», «Чудо-человека», «Сорвиголовы: Рожденного заново» и четырех анимационных проектов студии. Кадры из «Очей Ваканды» можно увидеть на отметке 1:25.

Сюжет

«Очи Ваканды» — это мультсериал-антология. Каждая серия шоу будет посвящена определенному периоду в истории Ваканды, при этом в итоге все сюжетные линии соберутся в общую сюжетную линию. В центре истории окажутся воины из древнего ордена Хатут Заразэ (The Hatut Zaraze). Хатут Заразэ — своеобразное ЦРУ Ваканды, название которого переводится как «псы войны» (war dogs).

На протяжении мультсериала воины Хатут Заразэ будут путешествовать по миру в поисках опасных артефактов из вибраниума и попытаются вернуть их на родину.

«Очи Ваканды» — первый мультсериал КВМ, события которого разворачиваются не в альтернативном мире, а в так называемом Священном Таймлайне — там, где происходит действие почти всех марвеловских фильмов и сериалов.

О центральных персонажах почти ничего неизвестно. Ключевым героем одной из серий станет воительница из Ваканды по имени Нони — ее озвучит модель и активистка Винни Харлоу.

Еще одним героем станет загадочный Лев, который будет говорить голосом Кресса Уильямса («Побег»). В «Очах Ваканды» ожидается и неожиданное камео — например, в одной из серий в Ваканду попадет Железный кулак.

«Эта история начинается в конце Бронзового века — из этой искры разгорается масштабная шпионская история, которая проходит сквозь время… Вы увидите вакандскую версию Джеймса Бонда, а иногда и Джейн Бонд. И все это на фоне потрясающей Ваканды», — Тодд Харрис, шоураннер сериала «Очи Ваканды».

Производство

В 2021 году режиссер Райан Куглер заключил пятилетнюю сделку с компанией Disney. В рамках этого сотрудничества Куглер планировал создать сериал, посвященный жизни Ваканды. Шоу должно было исследовать традиции, а также было призвано почтить память Чедвика Боузмана (актер, игравший Черную пантеру в КВМ, ушел из жизни летом 2020-го).

Разговоры об анимационном сериале о родине Черной пантеры начались в 2023 году — тогда стало известно, что Куглер разрабатывает мультсериал с рабочим названием «Золотой город». В декабре 2023-го анимационный проект получил свое официальное название — «Очи Ваканды». К этому моменту Райан Куглер все еще принимал участие в создании шоу, хоть и не руководил его разработкой.

Шоураннером и режиссером сериала «Очи Ваканды» стал Тодд Харрис. Он был художником-раскадровщиком на многих проектах студии Marvel, в том числе на двух частях «Черной пантеры».

Помимо этого, Харрис принимал участие в создании фильмов «Тор: Рагнарек», «Человек-паук: Вдали от дома», «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал». На презентации D23, которая прошла в августе 2024-го, шоураннер рассказал, что идея «Очей Ваканды» появилась у него еще на съемках первой «Черной пантеры».

Сценаристом двух эпизодов мультсериала стал Марк Бернардин — ранее он работал над созданием компьютерной игры «Marvel 1943: Восхождение Гидры», релиз которой запланирован на 2026 год. В работе над сценарием участвовал и Мэттью Чонси, шоураннер третьего сезона «Что, если…?»

Композитором сериала стал Хешам Назих — автор саундтрека к марвеловскому сериалу «Лунный рыцарь».