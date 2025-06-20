Что известно о сериале «Последний отсчет»

Летом 2025 года на Amazon Prime Video стартует «Последний отсчет» (Countdown) — напряженный триллер от создателя «Чикаго в огне» Дерека Хааса. Главную роль в сериале исполнил Дженсен Эклс («Сверхъестественное», «Пацаны»), впервые примеривший форму детектива полиции Лос-Анджелеса. «Лента.ру» выяснила, когда состоится премьера шоу, кто из актеров принял участие в проекте и чего ждать от сюжета.

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«Последний отсчет»: главное о сериале

Страна: США.

США. Оригинальное название: Countdown.

Countdown. Жанр: триллер.

триллер. Шоураннер: Дерек Хаас.

Дерек Хаас. Количество серий: 13.

13. Дата выхода: лето 2025 года.

лето 2025 года. Где посмотреть: Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video. В главных ролях: Дженсен Эклс, Эрик Дэйн, Джессика Камачо, Богдан Ясински.

«Последний отсчет» (в других переводах «Обратный отсчет») — предстоящий американский сериал со звездой «Сверхъестественного» и «Пацанов» Дженсеном Эклсом. Он играет детектива полиции Лос-Анджелеса Марка Мичама, который попадает в секретную оперативную группу агентов под прикрытием из разных правоохранительных органов. Их главная цель — как можно быстрее остановить террористическую угрозу в городе, что, собственно, и отражено в названии проекта.

Дата выхода

Съемки «Последнего отсчета» длились с сентября 2024 по март 2025 года, а уже в апреле в сети появилась дата премьеры шоу.

Сериал «Последний отсчет» выходит 25 июня 2025 года.

Prime Video покажет сразу три эпизода, а следующие будет публиковать раз в неделю.

График выхода серий

1-я — «Зубы в кости» (Teeth in the Bone), 25 июня 2025 года.

2-я — «Мертв множество раз» (Dead Lots of Times), 25 июня 2025 года.

3-я — «Деньрожденческий финал» (Happy Birthday Final), 25 июня 2025 года.

4-я — «Укуси их!» (Bite 'Em Down), 2 июля 2025 года.

5-я — Неизвестно, 9 июля 2025 года.

6-я — «Игла или пуля» (A Needle or a Bullet), 16 июля 2025 года.

7-я — Неизвестно, 23 июля 2025 года.

8-я — Неизвестно, 30 июля 2025 года.

9-я — Неизвестно, 6 августа 2025 года.

10-я — Неизвестно, 13 августа 2025 года.

11-я — «Беги» (Run), 20 августа 2025 года.

12-я — «Это его подпись» (This is His Signature), 27 августа 2025 года.

13-я — «Ваши люди в опасности» (Your People are in Danger), 3 сентября 2025 года.

Трейлер

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Сюжет

Марку Мичаму и его отряду предстоит найти преступника, который публично расправился с офицером Министерства внутренней безопасности США (аналог российского МВД). В ходе расследования они раскрывают масштабный заговор, угрожающий всему Лос-Анджелесу.

«Наша миссия — возможно, предотвратить еще одно 11 сентября», — говорится в трейлере к сериалу.

Судя по ролику, за готовящимся терактом стоят некие иностранные спецслужбы. Они хотят спровоцировать в США катастрофу, сравнимую с чернобыльской. Чтобы раскрыть это дело, группе Мичама предстоит действовать тайно.

Создатели обещают разнообразие трюков, спецэффектов и изобретательные сцены автомобильных погонь.

Несмотря на то что аудитория в целом тепло приняла выбор Дженсена Эклса на главную роль, многие комментаторы сравнивают его образ в «Последнем отсчете» с узнаваемой ролью Дина Винчестера в «Сверхъестественном».

«Первое, что я подумал, когда увидел трейлер, — это какое-то ответвление "Сверхъестественного", потому что видеоряд очень бы подошел», — написал один из пользователей под роликом.

Актеры и роли

Главные роли в сериале играют:

Дженсен Эклс («Сверхъестественное», «Пацаны») — Марк Мичам, детектив полиции Лос-Анджелеса. Попадает в оперативную группу, расследующую загадочное убийство сотрудника Министерства внутренней безопасности.

Эрик Дейн («Эйфория», «Анатомия страсти») — Натан Блайт. Глава оперативной группы, старший спецагент ФБР.

Джессика Камачо («Декстер», «Менталист») — Эмбер Оливерас. Член оперативной группы, спецагент Управления по борьбе с наркотиками с 14-летним стажем работы. Судя по трейлеру, ее героиня сблизится с героем Эклса.

Вайолетт Бин («Полиция Чикаго», «Флэш») — Эван Шепард. Член оперативной группы. Об этой роли пока ничего неизвестно.

Эллиот Найт («Пацаны», «Как избежать наказания за убийство») — Кейонте Белл. Член оперативной группы. Судя по трейлеру, в отряде занимается техникой и системами наблюдения.

Ули Латукефу («Молодой Скала», «Марко Поло») — Лукас Финау. Еще один член оперативной группы, участвующий в спецзаданиях и обладающий недюжинной физической силой.

Производство

Шоураннер сериала «Последний отсчет» — Дерек Хаас, известный американский продюсер и сценарист. Он создал сценарии к сериалам «Чикаго в огне», «Полиция Чикаго», «Медики Чикаго» и «Правосудие Чикаго», а еще работал над боевиком Тимура Бекмамбетова «Особо опасен».

«Последний отсчет» Хаас написал специально под Дженсена Эклса, имя которого в последнее время чаще звучит в связи с «Пацанами» от Amazon Prime, нежели в контексте «Сверхъестественного».

Несмотря на то что Дженсену Эклсу привычно амплуа мужественного защитника справедливости, одетого в джинсовую куртку, с ролью детектива полиции он еще не сталкивался.

«Полицейский жаргон, аббревиатуры — это не то, к чему я привык. Нам помогали консультанты. Большинство моих вопросов касались того, что означают аббревиатуры и терминология, а не с тем, как выбить дверь», — шутил актер в интервью журналу Men’s Health.

В том же материале Хаас называл Эклса искренним и невероятно смешным.

«Я портил дубли, громко смеясь у мониторов в 30 футах от него. Наши звукооператоры Рон и Кевин жестикулировали мне, типа "Перестань", а я только пожимал плечами: что же мне делать?» — рассказывал шоураннер.

В апреле 2025 года Эрику Дейну, исполнителю одной из главных ролей в грядущем проекте, поставили диагноз «боковой амиотрофический склероз» (БАС). Эта болезнь, которой среди прочих страдал физик Стивен Хокинг, разрушает нервы в организме, ослабляя мышцы и в конце концов вызывая паралич не только конечностей, но и внутренних органов. На данный момент лекарства от БАС не существует.

«Я никогда не забуду эти три буквы. Они у меня перед глазами, как только я просыпаюсь. Это не сон», — Эрик Дейн, актер сериала «Последний отсчет».

В передаче «Доброе утро, Америка» Дейн признавался, что у него полностью перестала работать правая рука.

«Я чувствую, что, возможно, еще пара месяцев, и у меня не будет работать и левая рука. Это отрезвляет», — говорил он.

Несмотря на диагноз, Эрик Дейн продолжает сниматься. Кроме «Последнего отсчета», он играет в третьем сезоне «Эйфории» и в целом настроен довольно позитивно.

«Я готов и хочу делать практически все, но у меня есть ограничения, которые, как я понимаю, не позволят мне играть определенные роли. Я работаю над "Эйфорией". Я закончил съемки в "Последнем отсчете". В этом плане я вполне дееспособен», — признавался Дейн в интервью Variety.

Какие еще сериалы с Дженсеном Эклсом посмотреть

Сколько сезонов: 15.

15. Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.2 и 8.6.

8.2 и 8.6. В главных ролях: Дженсен Эклс, Джаред Падалеки, Миша Коллинз, Джим Бивер, Марк Пеллегрино, Марк Шеппард.

Один из хитов телевидения 2000-х. Двое братьев Винчестеров — Дин и Сэм — охотятся за нечистью, расследуют паранормальные явления и разъезжают по американской глубинке на Chevrolet Impala 1967 года. В какой-то момент оказывается, что миру грозит конец света, и именно братьям предстоит его предотвратить. По задумке шоураннера Эрика Крипке, у «Сверхъестественного» должно было быть всего пять сезонов, но в итоге шоу продержалось в эфире с 2005 по 2020 год и длилось 15 сезонов.

Сколько сезонов: 5.

5. Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.3 и 8.4.

8.3 и 8.4. В главных ролях: Карл Урбан, Джек Куэйд, Энтони Старр, Эрин Мориарти.

В мире «Пацанов» существуют супергерои, или суперы, как их называют в сериале. Они вовсе не добрые и справедливые спасители, а жадные до денег и власти, упивающиеся собственной силой знаменитости. Правду о суперах хотят раскрыть юный Хьюи, девушку которого случайно лишает жизни один из героев, и Билл Бутчер, мечтающий отомстить за жену. В итоге между командой «Пацанов» и суперами разгорается настоящая война, а люди в плащах окончательно перестают видеть рамки дозволенного. Кстати, шоураннер «Пацанов» — Эрик Крипке, создавший «Сверхъестественное».

«Винчестеры»

Сколько сезонов: 1.

1. Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 6.0 и 6.2.

6.0 и 6.2. В главных ролях: Мэг Доннелли и Дрэйк Роджер.

Приквел «Сверхъестественного», сериал о родителях Дина и Сэма — Мэри Кэмпбелл и Джоне Винчестере. В самом начале оригинального шоу рассказывается, что Мэри ушла из жизни по вине демона, когда Сэм был новорожденным. Пережив утрату, Джон решает отомстить за любимую жену. Однако по мере развития сюжета мы узнаем, что охотницей изначально была именно Мэри, а не Джон. В приквеле им предстоит выяснить правду о своих семьях, сохранить любовь и спасти мир.

«Поколение "Ви"»

Сколько сезонов: 2.

2. Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 7.3 и 7.7.

7.3 и 7.7. В главных ролях: Джаз Синклер, Лиззи Бродвей, Мэдди Филлипс, Лондон Тор, Дерек Лу и другие.

Спин-офф «Пацанов» рассказывает о молодых супергероях, которые обучаются в специальном колледже под руководством компании Vought, управляющей всеми суперами. Официально учебное заведение помогает молодым героям научиться правильно обращаться с их способностями. Однако на самом деле студенты лишь являются подопытными кроликами, на которых Vought тестирует секретный препарат.