Каким будет второй сезон сериала «Далекий город»

Осенью 2025 года в эфир выйдет продолжение сериала «Далекий город». Первый сезон этой запутанной турецкой драмы завершился в июне 2025-го. В центре истории находится девушка, недавно потерявшая супруга. Она возвращается на родину мужа и сталкивается с его родственниками — влиятельными мафиози из местного клана, которые не планируют отпускать героиню и ее маленького сына. «Лента.ру» напоминает, о чем был первый сезон шоу, рассказывает о сюжете продолжения и раскрывает дату выхода новой части «Далекого города».

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Главное о сериале

Страна: Турция.

Турция. Оригинальное название: Uzak Sehi.

Uzak Sehi. Жанр: дизи, драма, криминал, мелодрама.

дизи, драма, криминал, мелодрама. Возрастное ограничение: 16+.

16+. Режиссеры: Ахмет Катыксыз и Эмре Айбек.

Ахмет Катыксыз и Эмре Айбек. Сколько серий: 28 (1-й сезон).

28 (1-й сезон). Длительность одной серии: от 2 часов до 2 часов 30 минут.

от 2 часов до 2 часов 30 минут. Когда вышла самая первая серия: осень 2024 года.

осень 2024 года. Дата выхода 2-го сезона: осень 2025 года.

осень 2025 года. Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.7 м 7.0.

8.7 м 7.0. В главных ролях: Озан Акбаба, Синем Унсал, Гонджа Джиласун, Мюфит Каяджан и другие.

«Далекий город» — это турецкая адаптация ливанского сериала «Хайба» (Al Hayba), который начал выходить в 2017 году. Этот криминальный боевик настолько понравился зрителям, что его решили продлить на второй сезон, которого изначально не было в планах. В итоге шоу растянулось на пять сезонов и завершилось только в 2021 году.

При этом «Далекий город» сложно назвать полноценным ремейком «Хайбы». Создатели турецкой версии отошли от тематики криминальных разборок, чтобы уделить больше времени отношениям главных героев. Изменениям подверглись характеры многих персонажей, появились новые сюжетные повороты.

Дата выхода

Продолжение турецкого сериала «Далекий город» анонсировали в апреле 2025 года — более чем за месяц до того, как завершился первый сезон шоу. Ожидается, что съемки второй части мелодрамы стартуют в августе 2025-го, а само шоу начнет выходить в эфир примерно через месяц после этого.

Второй сезон турецкой драмы «Далекий город» выйдет осенью 2025 года. Премьера может состояться в сентябре, точная дата пока неизвестна.

По некоторым данным, первая серия второго сезона выйдет 15 сентября 2025 года. В сети также можно найти информацию о том, что сериал начнут показывать на неделю раньше.

Скорее всего, новый сезон «Далекого города», как и предыдущий, будет состоять из 28 двухчасовых эпизодов. Шоу продолжит выходить на турецком телеканале Kanal D. Российские зрители смогут посмотреть продолжение шоу в онлайн-кинотеатре «Иви» или на Rutube — сейчас там можно найти первый сезон «Далекого города» на русском языке.

График выхода серий

Обратите внимание, что здесь указаны не окончательные даты. Премьера второго сезона «Далекого города» может сместиться на неделю вперед или назад — вместе с ней сместится и график выхода остальных серий.

1-я серия — 15 сентября 2025 года

2-я серия — 22 сентября 2025 года

3-я серия — 29 сентября 2025 года

4-я серия — 6 октября 2025 года

5-я серия — 13 октября 2025 года

6-я серия — 20 октября 2025 года

7-я серия — 27 октября 2025 года

8-я серия — 3 ноября 2025 года

9-я серия — 10 ноября 2025 года

10-я серия — 17 ноября 2025 года

11-я серия — 24 ноября 2025 года

12-я серия — 1 декабря 2025 года

13-я серия — 8 декабря 2025 года

14-я серия — 15 декабря 2025 года

15-я серия — 22 декабря 2025 года

16-я серия — 29 декабря 2025 года

17-я серия — 5 января 2026 года

18-я серия — 12 января 2026 года

19-я серия — 19 января 2026 года

20-я серия — 26 января 2026 года

21-я серия — 2 февраля 2026 года

22-я серия — 9 февраля 2026 года

23-я серия — 16 февраля 2026 года

24-я серия — 23 февраля 2026 года

25-я серия — 2 марта 2026 года

26-я серия — 9 марта 2026 года

27-я серия — 16 марта 2026 года

28-я серия — 23 марта 2026 года

Сюжет

«Далекий город» — это история девушки по имени Алья Альбора (Синем Унсал). У нее есть любимый муж Боран (Бурч Кюмбетлиоглу) и сын Дениз-Джихан (Кузей Гезер). Счастливая жизнь в Канаде рушится после того, как Боран внезапно уходит из жизни.

Любящая жена решает исполнить последнюю волю мужа — провести похороны на его родине, в древнем городе Мардине. Только добравшись до Турции, Алья понимает, что совершила роковую ошибку. Оказывается, что семья Борана — это влиятельный мафиозный клан Альбора, который следует строгим традициям. Руководит кланом брат ее покойного супруга Джихан (Озан Акбаба).

Родственники Борана не собираются отпускать маленького Дениза назад в Канаду. Они уверены, что ребенок из семьи Альбора должен воспитываться на своей исторической родине — в Мардине.

Алья пытается вызволить своего сына, но безуспешно — могущественный клан оказывается сильней. Девушка еще не подозревает, что семью Альбора раздирают внутренние противоречия и борьба за власть.

Вскоре ситуация запутывается еще сильней. Оказывается, что в завещании Борана указана его последняя воля: после смерти супруга Алья должна будет выйти замуж за Джихана. Своенравная девушка не готова смириться с судьбой и не планирует смотреть на то, как ее мир рушится.

Чем закончился первый сезон сериала «Далекий город»

Алья, ставшая женой Джихана в середине сезона, наконец начинает жить счастливой жизнью в Мардине. Все опять встает с ног на голову, когда в дело вмешивается Минэ (Минэ Кылыч) — бывшая возлюбленная Джихана, которая ждет от него ребенка. Джихан убеждает свою мать Садакат (Гонджа Чиласун), что Минэ не следует жить в одном доме с ним, Альей и Денизом.

Эджмель (Мюфит Каяджан) — настоящий отец Борана, который на самом деле и погубил своего сына, — выходит на свободу. Мужчина приходит в особняк Альбора и шантажом заставляет Садакат прогнать Алью и Дениза. Девушка готова вернуться в Канаду, однако Джихан успевает догнать ее в аэропорту. Он признается в своих чувствах и обещает защитить Алью и Дениза от всех будущих угроз.

Неизвестно, как именно будут развиваться события в новой части «Далекого города». Отношения Альи и Джихана явно выйдут на новый уровень — создатели обещают, что второй сезон подарит зрителям одну из самых запоминающихся и эмоциональных сцен с участием этих героев.

Производство

Первая серия «Далекого города» вышла в эфир 11 ноября 2024 года. Турецкая драма быстро привлекла внимание широкой аудитории — к середине марта шоу стало самым популярным телесериалом в стране и самым рейтинговым проектом Kanal D за последние пятнадцать лет. Шоу продлили на второй сезон в апреле 2025 года.

Режиссерские кресла заняли Ахмет Катыксыз и Эмре Айбек, которые трудились над первым сезоном «Далекого города». Ранее Катыксыз снимал сериалы «Семья», «Яркое пламя» и «Столкновение», а Айбек — «Сын стрелка» и «Доктор Хаос».

К работе над сценарием вернулась Гюлизар Ирмак («Бесценное время», «Запретная любовь»), а продюсированием шоу вновь занялись Керем Чатай («Эль Турко»), Лале Эрен («Черно-белая любовь») и Асли Онер («Беспощадный»). Съемки второго сезона должны начаться в конце лета 2025 года.

Актеры и роли

В продолжении сериала вернутся все ключевые герои из первого сезона. Актерский состав покинут только несколько второстепенных персонажей — мать Альи Фико (Нурсель Кесе), доктор Угуру (Аныл Ильтер) и покойный Боран Альбора (Бурч Кюмбетлиоглу).

Какие актеры сыграют во втором сезоне сериала «Далекий город»