Появился трейлер комедийного сериала «Олдскул»

Онлайн-кинотеатр START поделился тизер-трейлером комедийного сериала "Олдскул", в котором учитель старой закалки (Мария Аронова) пытается примириться с современными реалиями.

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По сюжету строгая математичка Мария Трифонова, "последний Учитель года СССР", внезапно оказывается на новом месте работы - в элитной школе, куда она приходит для того, чтобы наладить отношения с единственной внучкой, которую она не видела много лет из-за конфликта с дочерью. В новой школе педагог сталкивается с новым и незнакомым для себя миром, в котором "царят свобода и технологии".

Роли в сериале также исполнили Ефим Шифрин, Игорь Хрипунов, Роман Маякин, Анастасия Имамова, Надежда Жарычева, Дэниел Барнс, Павел Савинков и другие. Режиссёры - Александр Жигалкин и Евгений Шелякин.

Дата онлайн-премьеры будет объявлена позже. Сериал также выйдет на ТНТ.