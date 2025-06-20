Появились фото со съемок комедии «Петрушка»

Компания "Наше кино" поделилась фотографиями со съёмочной площадки семейной кулинарной комедии "Петрушка" с Александром Метёлкиным и Никитой Кологривым, персонажи которых сразятся за звание шеф-повара.

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Лента расскажет историю талантливого, но не очень успешного повара Петра (Метёлкин), который обретает уверенность в себе благодаря удивительной находке - живой кукле Петрушке.

Роли в фильме исполняют Стася Милославская, Виктор Логинов, Людмила Артемьева, Мария Гуськова, Иван Кукуев, Виктория Венская, а также Елена Балабанова, известная как блогер Helen Yes, и популярный телеведущий Александр Пушков.

Режиссёр - Павел Воронин ("Я хочу! Я буду!"), он же написал сценарий совместно с Василием Ровенским ("Царевна-лягушка").

В настоящий момент в Москве завершается основной этап съёмок, на больших экранах гастрономическая комедия появится в первой половине 2026 года.