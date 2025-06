Что известно о пятом сезоне «Очень странных дел»

Вышедшие в 2016 году «Очень странные дела» сразу же обзавелись армией поклонников по всему миру, а четвертый сезон шоу, премьера которого состоялась на видеоплатформе Netflix, установил абсолютный рекорд площадки по числу просмотров. История о компании детей, которые сталкиваются с загадочным параллельным миром, зацепила зрителей интересными персонажами, необычным сюжетом и ярким визуальным рядом с отсылками к американской поп-культуре 80-х годов. На протяжении четырех сезонов зрители наблюдали за тем, как герои взрослели, а история их приключений двигалась к финалу. 17 февраля 2022 года стало известно, что пятый сезон станет для «Очень странных дел» последним — об этом сообщили создатели сериала братья Мэтт и Росс Дафферы. «Лента.ру» напоминает, что происходило в предыдущих сезонах «Очень странных дел», а также рассказывает, какие актеры появятся в продолжении шоу и когда финал этой мистической истории выйдет на экраны.

© Lenta.ru

Главное о сериале

Страна: США

Оригинальное название: Stranger Things

Жанр: фантастика, ужасы, фэнтези, детективный триллер, драма

Создатели: Мэтт Даффер и Росс Даффер

Сколько серий: 34 (4 сезона)

Длительность одной серии: от 45 минут до 2 часов 20 минут

Когда вышла самая первая серия: лето 2016 года

Дата выхода 5-го сезона: осень 2025 года

Где смотреть: стриминговый сервис Netflix

В главных ролях: Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфхард, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Милли Бобби Браун и другие

Дата выхода

Работа над пятым сезоном «Очень странных дел» началась еще в 2022 году. В 2023-м производство пришлось приостановить из-за голливудских забастовок. Съемки финального сезона завершились в декабре 2024 года — тогда же в сети заговорили о том, что пятый сезон выйдет на Netflix уже в следующем году. Точную дату премьеры релиза назвали на мероприятии Tudum, где презентовали будущие проекты стриминга.

Премьера пятого сезона «Очень странных дел» состоится 26 ноября 2025 года

В этот день выйдут первые четыре серии. Всего в новом сезоне будет восемь эпизодов. Еще три серии увидят свет 25 декабря, а финальный эпизод станет доступен 31 декабря 2025 года.

Финальный сезон шоу, как и первые четыре, будет транслироваться на стриминговой платформе Netflix. Сервис ушел из России в мае 2022 года.

График выхода серий

1-4-я серии 26 ноября 2025 года

5-7-я серии 25 декабря 2025 года

8-я серия 31 декабря 2025 года

Названия эпизодов пятого сезона раскрыли в специальном видеоролике, который появился на YouTube-канале Netflix в ноябре 2024-го. Серии будут называться «Ползание» (The Crawl), «Исчезновение» (The Vanishing of), «Ловушка-перевертыш» (The Turnbow Trap), «Колдун» (Sorcerer), «Шок-Джок» (Shock Jock), «Побег из Камазоца» (Escape from Camazotz), «Мост» (The Bridge) и «Правильная сторона» (The Rightside Up).

Трейлер

Первый трейлер пятого сезона «Очень странных дел» представили на нетфликсовской презентации Tudum, которая прошла 1 июня 2025 года. Тогда же видеоролик появился на официальном YouTube-канале стриминга.

Сюжет

О чем сериал

Действие сериала «Очень странные дела» разворачивается в вымышленном провинциальном городке Хоукинс в штате Индиана, США. В центре сюжета — четыре друга: Майк (Финн Вулфхард), Уилл (Ноа Шнапп), Лукас (Калеб Маклафлин) и Дастин (Гейтен Матараццо). Ребятам по 12 лет, они учатся в школе, обожают научную фантастику и настольные игры, а особенно «Подземелья и драконы» — это реальная настольная ролевая игра в жанре фэнтези, в продажу она поступила в 1974 году.

История начинается, когда Уилл, возвращаясь на велосипеде с вечера настольных игр, мистическим образом исчезает. В это же время в Хоукинсе начинают происходить странные события. Майк, Лукас и Дастин пытаются отыскать пропавшего друга, но вместо этого находят в лесу странную девочку по имени Одиннадцать, или Оди (Милли Бобби Браун). Позже выясняется, что Оди (в оригинале — Eleven, сокращенно El) не просто чудаковатая — она обладает суперспособностями.

На протяжении сезона герои пытаются разобраться в происходящем и вернуть пропавшего друга. Оказывается, что Уилл попал в мир Изнанки — параллельную реальность, населенную пугающими монстрами Демогоргонами. В то же время поисками Уилла занимаются его мать Джойс (Вайнона Райдер) и шериф Хоукинса Джим Хоппер (Дэвид Харбор).

В конце первого сезона Уилла удается вернуть из Изнанки, но противостояние реального и параллельного мира на этом не заканчивается. Во втором сезоне герои сталкиваются с новым врагом — Истязателем Разума, который стремится проникнуть в Хоукинс. В третьем сезоне в дело вмешиваются русские ученые — оказывается, они построили в новом торговом центре «Старкорт» свою лабораторию и пытаются открыть портал в Изнанку.

Что будет в пятом сезоне

Скорее всего, события сериала продолжатся ровно с того места, на котором закончился четвертый сезон, — создатели «Очень странных дел» рассказали, что в продолжении герои сразу столкнутся с проблемами из параллельного мира.

При этом они подчеркнули, что серии в новом сезоне не будут такими длинными, как в предыдущем. Однако финал, по их словам, по длине будет сопоставим с полнометражным художественным фильмом. «Мы, скорее всего, просто выпустим двух с половиной часовой эпизод», — сказал Мэтт Даффер.

Что происходило в четвертом сезоне «Очень странных дел»?

В четвертом сезоне шоу, который вышел летом 2022 года, повзрослевшие герои столкнулись с новым врагом — Векной (Джейми Кэмпбелл). Этот монстр нападал на людей, которые пережили тяжелый травматичный опыт, гипнотизировал их и лишал жизни.

Как оказалось позже, Векна — это первый пациент доктора Бреннера, врача из Хоукинса, который в ходе экспериментов наделил Одиннадцать ее сверхспособностями. Когда-то давно Оди победила Векну и отправила его в параллельный мир — там он превратился в монстра, встретил Истязателя Разума и постепенно создал параллельный Хоукинс в Изнанке.

В это же время шериф Хоппер находился в плену в советском ГУЛАГе, куда попал после финала третьего сезона. Джойс (Вайнона Райдер) вместе с конспирологом и бывшим журналистом Мюрреем Бауманом (Бретт Гельман) пыталась спасти Хоппера и вернуть его домой — к концу сезона им удалось это сделать.

Одиннадцать, потерявшая свои силы, пыталась адаптироваться к жизни в новом городе и начать учиться в обычной школе.

В финале четвертого сезона «Очень странных дел» все герои наконец-то снова встретились вместе — Векну удалось победить, но монстр остался в живых. Одиннадцать удалось спасти его последнюю жертву, Макс (Сэди Синк) — вернулась к жизни, но впала в глубокую кому.

Последний кадр сезона показывает, что Изнанка начала постепенно просачиваться в обычный мир.

Пятый сезон «Очень странных дел» должен стать настоящей кульминацией всего шоу, который вберет в себя значимые детали из предыдущих сезонов.

«Я думаю, что мы пытаемся немного вернуться к началу в духе первого сезона, но по масштабу это будет больше напоминать размах четвертого сезона», — Росс Даффер, один из создателей сериала «Очень странные дела».

Актеры и роли

Один из создателей сериала Мэтт Даффер рассказал, что в пятом сезоне зрители не увидят новых персонажей — это позволит сценаристам сфокусироваться на истории основных героев и довести ее до конца.

Главные герои пятого сезона «Очень странных дел»

Майк Уилер (Финн Вулфхарт) — один из главных героев сериала, влюблен в Одиннадцать, с которой был разлучен на протяжении всего четвертого сезона.

Одиннадцать, или Оди (Милли Бобби Браун) — девочка со сверхспособностями, которая получила их в ходе экспериментов в лаборатории Хоукинса. Приемная дочь шерифа Джима Хоппера.

Уилл Байерс (Ноа Шнапп) — один из главных героев сериала. Скромный и тихий мальчик, после возвращения из Изнанки может чувствовать, что там происходит. По словам самого Шнаппа, Уилл сыграет важную роль в пятом сезоне.

Дастин Хендерсон (Гейтен Матараццо) — друг Майка, Уилла и Лукаса. За время сериала близко подружился со Стивом Харрингтоном. Сильно шепелявит.

Лукас Синклер (Калеб Маклафлин) — друг Майка, Уилла и Дастина. Влюблен в Макс.

Джойс Байерс (Вайнона Райдер) — мать Уилла и Джонатана. В четвертом сезоне отправилась в СССР, чтобы спасти своего возлюбленного Джима Хоппера из советской тюрьмы.

Джим Хоппер (Дэвид Харбор) — шериф Хоукинса и приемный отец Одиннадцать, который вернулся из плена в советском ГУЛАГе.

Нэнси Уилер (Наталия Дайер) — старшая сестра Майка. Встречалась со Стивом Харрингтоном, но позже выбрала брата Уилла — Джонатана. Прилежная и амбициозная ученица.

Джонатан Байерс (Чарли Хитон) — старший брат Уилла. Тихий и замкнутый в себе, увлекается фотографией. Влюблен в Нэнси, с которой встречается с конца второго сезона.

Стив Харрингтон (Джо Кири) — бывший парень Нэнси, который из наглого школьного лидера постепенно превратился в преданного и верного друга. Близко общается с Дастином и Робин.

Робин Бакли (Майя Хоук) — подруга Стива, которая вместе с ним работала в магазине мороженого.

Какие еще герои могут вернуться в пятом сезоне?

Зрители также могут ожидать возвращения персонажа Макс Мэйфилд в исполнении Сэди Синк. Несмотря на то что героиня находится в коме, потеряла зрение и получила множество переломов, она осталась в живых — это подтвердили и братья Даффер. При этом Синк говорила, что ничего не знает о судьбе своей героини.

Также зрители, скорее всего, увидят возвращение Векны в исполнении Джейми Кэмпбелла. Монстра удалось победить в финале четвертого сезона, но Уилл Байрес все еще ощущает его присутствие — а значит, злодей не погиб и вполне может вернуться.

Братья Даффер отметили, что в пятом сезоне герои неизбежно станут старше — это связано с тем, что дети-актеры быстро взрослеют в реальной жизни. Так, Милли Бобби Браун, которая играет Одиннадцать, на момент начала съемок было 11 лет — сейчас ей уже 21.

«Я уверен, что мы совершим прыжок во времени. В идеале мы должны были снять четвертый и пятый сезоны подряд, но у нас не было реальной возможности сделать это», — объяснил ситуацию один из сценаристов шоу Росс Даффер.

Кстати, выводы из этого сделали и другие создатели многосерийных блокбастеров: так, режиссер «Аватара» Джеймс Кэмерон одновременно снимал отдельные сцены для второй и третьей части фильма. Такое решение съемочная группа приняла, чтобы избежать взросления юных актеров на экране, с чем столкнулись создатели «Очень странных дел».