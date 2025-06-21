Обзор ремейка «Как приручить дракона»

Ветер бьёт в лицо, расправляются чёрные чешуйчатые крылья — и на всех мощностях кинотеатры покоряет игровой ремейк «Как приручить дракона». Оригинальный мультфильм вышел в 2010-м году и, кстати, действительно был оригинальным — от литературного первоисточника там остались имена да стилистика. Чего не сказать о новом проекте, зато его можно похвалить за другие моменты. Подробнее — в обзоре нового фильма от Тлум.Ру.

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Что там?

Студия DreamWorks традиционно соперничает с Disney — как бы они могли остаться без игровых ремейков своей классики и денег от ностальгирующих зрителей? Верно, вот «Как приручить дракона» и появился на этот кинематографический свет. Подошли к нему максимально осторожно: тот же режиссёр, та же история и никаких рисковых ходов.

Сюжет зрителям известен: остров викингов Олух, они убивают драконов, Иккинг не такой, как все. Сбил ночную фурию, с ней же и подружился, что принесло кучу проблем, но закончилось всё хорошо. Пожалуй, другие подробности не нужны — если вы не знакомы с первым мультфильмом, это явно стоит сделать. Или можно сразу идти на новый фильм? Об этом ниже, а сначала о плюсах ленты.

Что получилось хорошо?

Подбор актёров: несмотря на ряд негативных комментариев при объявлении на роли героев, в итоге получилось неожиданно здорово. Молодые ребята и в образы попадают, и стараются, как могут. Разве что Иккинг ощущается взрослее, чем ожидалось: по сюжету ему 15, актёру Мэйсону Темзу 17, но выглядит он на все 20. Однако это вкусовщина, и в целом все отлично отображают свои анимационные прототипы. Задирака так просто 100% попадание, Забияку сделали более пышной, и теперь близнецы не выглядят таковыми, что делает шутки об их похожести ещё смешнее.

Взрослая часть актёрского состава тоже не подкачала: Ник Фрост в роли Плеваки особенно удался, а то, что Джеральду Батлеру, озвучивавшему Стоика в мультфильмах, сохранили эту же роль в фильме, не только очень трогательно, но и эффективно. В Сети уже вовсю называют роль отца Иккинга лучшей актёрской работой Батлера за последние годы. Выкладывается он действительно на полную.

Визуальный ряд: заслуживает если не аплодисментов, то искренних похвал: на графику, в отличие от вышеупомянутых конкурентов, здесь скупиться не стали. Драконы пусть и выглядят по-прежнему мультяшными по дизайну (мы же тут ремейк смотрим), но двигаются и ощущаются достаточно органично.

Достоверности ради их сделали чуть крупнее, чем в мультфильме — Беззубик в соотношении с Иккингом стал явно больше, но если не сравнивать кадры, это от внимания убегает. Ну и как без упоминания пейзажей Северной Ирландии, где снимали это кино — они восхитительны! Божественны! Спасибо, что дали полюбоваться ими, правда.

Чем отличается от мультфильма?

№ 1: Сюжетное оправдание разнорасового каста

При нынешних порядках в Голливуде видеть темнокожих викингов уже даже не удивительно, но сценаристы хотя бы попытались оправдать такой подбор актёров. В фильме остров Олух — это место, куда когда-то съехались лучшие воины со всего света, чтобы разрушить находящееся рядом гнездо драконов. Теперь это миссия, проговоренная словами через рот, потомки тех воинов выглядят все по-разному, и Олух перестал быть просто островом, где кучка сумасбродов борется за овец с драконами… ан нет, он всё ещё так выглядит, просто чуть пестрее.

№ 2: Больше Астрид и немножко других второстепенных героев

Теперь боевая и талантливая Астрид, ни много ни мало, метит в вожди острова! Однако она вновь будет девушкой Иккинга, так что этот ход влияет буквально ни на что. Ей дали чуть больше экранного времени, резких фраз и изначального уважения, кстати, к Иккингу, но это всё косметические мелочи.

Также другим ребятам кое-где отвели отдельные новые моменты, например, Сморкала обзавёлся крошечной линией со своим отцом, вкратце повторяющей аналогичную у Иккинга со Стоиком. Зачем? Один Дин ДеБлуа знает. Это опять-таки ни на что не повлияло.

№ 3: Сцена битвы с Красной смертью

Кульминационный эпик финала стал чуть длиннее и зрелищнее, новоявленная команда всадников больше разговаривает и взаимодействует, выглядит это красиво и уместно.

Все остальные нововведения даже перечислять жалко: теперь среди методов воздействия на драконов в арсенале Иккинга нарисовались одуванчики, а Беззубик сажает строптивую Астрид не на верхушку сосны, а на скалу. И далее в том же духе.

Чем не отличается от мультфильма?

Буквально всем остальным. Ремейк повторяет мультфильм кадр в кадр, сцена в сцену, реплика в реплику. Зрители, которые знают оригинального «Как приручить дракона», способны проговаривать фразы в зале одновременно с персонажами. Музыка — вся та же самая, гениальная и вызывающая мурашки, ровно в тех же сценах, где и была. Это просто чуть-чуть расширенный мультфильм, но в виде фильма, и не более.

Итого

Хорошо или плохо, что ремейк похож на свой прародитель процентов этак на 95%? Тут каждый решает для себя сам. С одной стороны — ну ничего, ничего нового эта «режиссёрская» версия не рассказала и не углубила, как бы сам режиссёр ни заверял, что история станет многослойнее, а персонажи как-то ещё раскроются. Все эти крошечные нововведения можно убрать, и никто ничего не заметит.

Однако на фоне последних ремейков студии Disney, где один неудачнее другого своими новшествами, такой подход с копированием выглядит надёжным способом пригласить в кинотеатры повзрослевших фанатов мультфильма с их детьми. Чтобы первые просто пересмотрели любимую ленту в кино и убедились, что её никак не испортили, а вторые узнали эту чудесную историю дружбы, поиска самого себя и личной свободы.

И все эти люди в кинотеатры идут, сборы у нового «Как приручить дракона» прекрасные, оценки высокие, а отзывы… ну и что, что «тот самый вау-эффект» не получается достичь, эмоции смешанные и двоякие, и в основном напоминают о любви именно к мультфильму? Это ничего. То что «не испортили» по нынешним временам уже достижение, к тому же, это ведь трилогия — возможно, в продолжениях и будут какие-то более удачные решения, чем раньше. Сиквелы, конечно, уже в работе, так что через пару-тройку лет сами и увидим.