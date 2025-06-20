Хоррор «28 лет спустя» оправдал ожидания создателей

20 июня состоялась мировая премьера фильма «28 лет спустя» — продолжения хоррор-франшизы Дэнни Бойла. В четверг прошли предпоказы картины — на них она собрала $5,8 млн, стартовав выше ожиданий.

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Таким образом, лента заработала больше фильмов ужасов этого года — за тот же период «Грешники» собрали $4,7 млн, а «Пункт назначения: Узы крови» — $5,5 млн. Картине предрекают $45-50 млн в прокате США за первые выходные. При бюджете примерно в $75 млн хоррор имеет все шансы окупиться.

«28 лет спустя» рассказывает историю мальчика, который пытается найти врача для своей умирающей матери. Ему предстоит путешествие по стране, в которой нашествие заражённых произошло аж 28 лет назад. Неофициальная премьера фильма в России состоится 28 июня.