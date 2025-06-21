Расселл Кроу присоединился к Генри Кавиллу в ремейке «Горца»

Лауреат «Оскара» Расселл Кроу официально присоединился к актерскому составу ремейка «Горца» от режиссера Чада Стахелски. 61-летний составит компанию Генри Кавиллу, который был ранее утвержден на главную роль бессмертного воина.

По слухам, Кроу может сыграть злодея фильма — Кургана, хотя официального подтверждения пока нет. Стахелски, создатель трилогии «Джон Уик», обещает не просто ремейк культовой ленты 1986 года, а более широкую эволюцию саги. Режиссер ранее рассказывал, что перенесет действие из Шотландских горных земель XVI века в современные Нью-Йорк и Гонконг, создав больше возможностей для экшна.

Оригинальный «Горец» 1986 года стал культовым хитом эпохи видеокассет. Кристофер Ламберт играл Конора Макклауда — бессмертного шотландца, который веками сражается с другими бессмертными за право стать последним выжившим. Фильм запомнился зрелищными поединками на мечах и легендарным саундтреком от Queen. Позже вышли сиквелы и телесериал про Дункана Макклауда, но они не смогли повторить магию оригинала.

Съемки нового «Горца» стартуют осенью этого года. Стахелски обещает сосредоточиться не только на экшне, но и на характере главного героя. Режиссер рассказывал, что его персонаж — это человек, проживший 500 лет и ставший экспертом в различных боевых искусствах. При этом он последний, кто хотел бы оказаться в роли бессмертного воина. Это дает Кавиллу возможность показать широкий актерский диапазон.

Сценарий написал Майк Финч, известный по работе над «Хищником». Бюджет картины пока не разглашается. Премьера запланирована на 2026 год.