Фильм «Как приручить дракона» вышел в кинотеатрах России

13 июня состоялась премьера фильма «Как приручить дракона» — ремейка знаменитого мультфильма студии DreamWorks с живыми актёрами. Спустя восемь дней картина также появилась в большинстве киносетей России.

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По традиции лента добралась до кинотеатров страны неофициальным путём, показы проходят в рамках предсеансового обслуживания. Фильм демонстрируют с русским дубляжом, выполненным для стран СНГ.

Главную роль в адаптации исполнил Мэйсон Темз («Ради всего человечества»), а его подругу воплотила Нико Паркер, известная по роли Сары в сериале «Одни из нас». Роль викинга Стоика досталась Джерарду Батлеру, который озвучил персонажа в оригинальном мультфильме. Режиссёром выступил Дин ДеБлуа, работавший над оригинальной трилогией.