Какие киноновинки уже можно посмотреть в Сети

Запасайтесь попкорном и поудобнее устраивайтесь на диване перед телевизором. Киноновинки сети подготовили немало захватывающих историй. Тут вам и морское чудовище, проснувшееся на глубине океана, и 90-е, но не совсем лихие, а очень даже весёлые и озорные, и спасение мифических созданий из приданий Урала. А ещё невероятная и трагичная история безусловной материнской любви.

© скриншот из фильма «Кракен»

Долина Эхо (18+)

Режиссёр: Майкл Пирс

Рейтинг "КиноПоиска": 6.4

Время: 1 час 44 минуты

О чём фильм. Кейт (Джулианна Мур) живёт одна на ферме, разводит лошадей, даёт уроки верховой езды. Но она переживает не самый простой период в жизни. Её дочь Клэр (Сидни Суини) поругалась со своим парнем Райаном (Эдмунд Донован) и вместе с его вещами выкинула пакетик с запрещёнными веществами. Теперь парочка должна отдать большим боссам 10 тыс. долларов. Но однажды вечером девушка появляется на пороге дома своей матери в грязной одежде и измазанная в чужой крови.

Что интересного. Безусловно, эта картина поднимает проблему зависимости людей от запрещённых препаратов и вопросы безусловной материнской любви. А также то, насколько далеко может зайти любящая мать, спасая своего ребёнка. В фильме невероятно звёздный состав. Помимо Джулианны Мур и Сидни Суини, в нём снялись Кайл МакЛаклен (Ричард - бывший муж Кейт), Донал Глисон (Джеки - наркодилер-социопат) и Фиона Шоу (Джесси - давняя подруга Кейт). Последние два актёра снимались в серии фильмов о Гарри Поттере (12+).

Кому не понравится. Тем, кто не хочет тихим уютным вечером погружаться в перипетии взаимоотношений родитель-ребёнок, тем более что дитя проблемное. Также тем, кто в этот день хочет посмеяться от души над какой-нибудь комедией. Юмор в картине, конечно, есть, но не настолько, чтоб плакать от смеха. За этим, скорее, к следующему фильму в нашей сегодняшней подборке.

Ровесник (18+)

Режиссёр: Фёдор Кудрявцев

Рейтинг "КиноПоиска": 7.0

Время: 1 час 30 минут

О чём фильм. Гриша (Юра Вершинин) - неудачник, ему 20 лет. От своих проблем он прячется в бабушкиной квартире, где есть куча старых видеокассет VHS. Из них он узнаёт тайну: его отец Петя (Вадим Громыко) со своим другом Денисом (Владислав Медведев) в конце 90-х основал успешный интернет-стартап. Друга убили, а отец Гриши пропал без вести. Гриша приступает к расследованию исчезновения своего отца. Он записывает на камеру интервью с выжившими участниками тех событий и монтирует из этих бесед фильм, вместе с воспоминаниями проживая жизнь молодёжи 90-х. В итоге результат расследования никого не радует.

Что интересного. "Ровесник" - это дебютная полнометражная картина режиссёра Фёдора Кудрявцева. Кстати, по образованию он журналист. Этот фильм победил на фестивале "Окно в Европу" и покорил критиков. Вся история про Гришу придумана и собрана для зрителя разных поколений. Режиссёр давал почитать сценарий своему отцу, слушал его истории, напитывался вайбом 90-х, но личное так и не вошло в сюжет картины. Точнее, только одна история: у отца режиссёра был друг, бизнес-партнёра которого сожгли в машине. Молодых героев картины сыграли малоизвестные актёры, а вот "взрослый" каст составили известные личности: Александр Яценко, Анна Михалкова, Даниил Спиваковский. Вы можете увидеть на VHS-хрониках омоложенных Александра Яценко и Анну Михалкову - это дипфейки. Чтобы не искать молодых "двойников" звёзд, съёмочная команда обратилась к искусственному интеллекту - сняли на обычную камеру игру актёров, сделали дипфейк, затем перегнали всё на плёночную кассету и потом оцифровали обратно. Но эмоции в игре звёзд реальные - ИИ их не исказил.

Кому не понравится. Тем, у кого клиповое мышление, а в фильме много длинных интервью, в которые надо погрузиться с головой.

Кракен (12+)

Режиссёр: Николай Лебедев

Рейтинг "КиноПоиска": 7.8

Время: 2 часа 14 минут

О чём фильм. Во время секретной миссии в Гренландском море бесследно исчезает российский ракетный крейсер специального назначения. Пропавшей подлодкой командует Александр Воронин (Виктор Добронравов). На поиски крейсера отправляют экипаж под командованием младшего брата Александра Виктора Воронина (Александр Петров). Моряки должны любым путём найти субмарину, чтобы новое секретное оружие, которое на её борту, не попало в руки врага. Но на их пути появляется гигантское чудовище Кракен, которое проснулось из-за геологических исследований на полярной станции.

Что интересного. В основу сюжета фильма "Кракен" лёг миф о древнем морском чудовище. Съёмки проходили осенью 2023 года в Североморске, Заозёрске и других районах мурманской области на объектах краснознамённого Северного флота. Также съёмочная группа засветилась в Туле и Москве. В массовке "Кракена" участвовали 30 матросов Северного флота. Они же консультировали режиссёра и актёров по военному этикету. Сцены океана снимали в бассейне. Для этого построили гигантский резервуар, куда входило два млн литров воды. Также над ним установили экран с проекцией подводных глубин. Волны создавали авиационными двигателями.

Кому не понравится. Тем, кто не готов потратить более двух часов своей жизни на просмотр фильма. Также не зайдёт людям, которые не особо верят в мифы и уж тем более не могут представить их воплощение в реальной жизни.

Легенды наших предков (12+)

Режиссёр: Иван Соснин

Рейтинг "КиноПоиска": 7.6

Время: 1 час 34 минуты

О чём фильм. Затерянное в тайге селение. Туда по заданию редакции отправляется журналист из Екатеринбурга Антон (Александр Яценко). Там ему рассказывают о старинном предании про владыку леса. Он возвращается домой и начинает видеть и слышать этого древнего духа. Тот просит спасти исчезающих фантастических созданий. Вместе со своей дочерью Мирой (Александра Бабаскина) репортёр уезжает в края, где находятся эти самые создания.

Что интересного. В основе сюжет, действительно, лежат известные и малоизвестные предания, легенды Урала. А для создания мифических персонажей использовали пластический грим. Например, костюм владыки леса создали из настоящих волос буйвола. Практически все съёмки проводились на натуре и, передавая первозданную природу мифов, команда не использовала компьютерную графику и зелёные экраны. Съёмки проходили в Екатеринбурге и деревнях Свердловской области. Кроме этого, в фильме использованы виды плато Маньпупунёр республики Коми и Усьвинских столбов Пермского края. Когда съёмочная команда приехала на Асбестовский карьер, то до нужной локации им пришлось добираться 15-20 минут по серпантину внутри карьера. Кстати, работу карьер на этот период не останавливал, потому что это закрытый режимный объект постоянного цикла.

Кому не понравится. Тем, кто мифы и легенды всегда считал бредом и страшилками для малышей. Но, согласитесь, хочется иногда окунуться в мир зачарованных созданий и вместе с ними разгадывать тайны леса.