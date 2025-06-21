Cъемки сериала с МакКонахи и Харрельсоном временно приостановили

Производство комедийного сериала Apple TV+ и Skydance Television с участием Мэтью МакКонахи и Вуди Харрельсона временно приостановлено из-за ухода шоураннера Дэвида Уэста Рида на фоне творческих разногласий.

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Съемки Техасе были остановлены в конце прошлой недели после того, как отсняли восемь из десяти заказанных эпизодов. Весь актерский состав был отправлен по домам. По информации источников, знакомых с ситуацией, конфликт возник из-за различных взглядов на то, как должен завершиться сезон.

На замену Риду ведутся переговоры с Ли Айзенбергом, создателем другого сериала Apple TV+ «Уроки химии». Шоураннер должен будет поработать над последними двумя эпизодами и, вероятно, пересъемками уже некоторых предыдущих эпизодов. Дата возобновления производства пока не назначена, поскольку новому шоураннеру потребуется время для корректировки творческого направления.

Комедийный сериал основан на реальной дружбе актеров, который выступают не только в главных ролях, но и как продюсеры. По сюжету герои решают совместно пожить семьями на техасском ранчо МакКонахи, что подвергает их многолетнюю дружбу серьезным испытаниям.