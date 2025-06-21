Дмитрий Астрахан запустит в Коми проект "народного кино"

Российский актер, продюсер и режиссер Дмитрий Астрахан запустит в Республике Коми проект "народного кино", рассчитывая привлечь местных актеров, композиторов, художников. Соответствующее соглашение, направленное на создание и развитие теле- и киноиндустрии в Коми, заключено в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщила пресс-служба главы республики.

"Республика Коми обладает богатейшим культурным наследием, неповторимыми природными ландшафтами и самобытностью народа, которые станут источником вдохновения для создателей фильмов и сериалов. Мы уверены, что сотрудничество позволит нам создать видеоконтент, который станет настоящим достоянием отечественной культуры и найдет отклик в сердцах зрителей по всей России и далеко за ее пределами", - привела пресс-служба слова председателя правительства Коми Дмитрия Братыненко.

Режиссер признался, что с удовольствием откликнулся на предложение о сотрудничестве с регионом, отметив, что, работая во многих театрах страны, всегда поражался несправедливости: в регионах есть прекрасные артисты, которых страна не знает.

"Люди в небольших городах просто волею судьбы имеют меньше шансов выйти на большой творческий рынок, чем те, которые живут в Москве и Ленинграде. Когда поступило предложение от руководителя региона Ростислава Гольдштейна о том, чтобы сделать совместную историю, я подумал, что это шанс реализовать проект "народного кино", - сказал Астрахан.

Суть проекта: искать таланты на месте, находить в Коми самобытных авторов, которые пишут о том, что действительно волнует людей. Привлекать к работе местных актеров, композиторов, художников, давая им возможность реализовываться.

"Мы часто слышим лозунг "Россия - страна возможностей". Так вот это и есть перевод лозунга в реальное дело. Как показывает мой творческий опыт, талантливый драматург - это не всегда человек, который закончил ВГИК. Человек, может быть, никогда не заканчивал никакой институт, а он пишет так, что ты читаешь и понимаешь, что он одарен, и с ним можно выстраивать совместную историю", - сообщил режиссер.

В ближайшее время в Коми будет объявлен конкурс идей и сценариев, из которых будут отобраны пять-шесть лучших концепций. Проект предполагает создание не только художественных фильмов, но и документального кино.

"Фильм создается где-то год, хороший сценарий пишется полгода. Это не быстрый забег - это длинный заход, к которому постепенно будет много компонентов сходиться. У вас есть свои театры, свои профессиональные артисты, композиторы, художники - сильные творческие личности. Это будет абсолютно равная коммуникация", - заключил Астрахан.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.