Мультфильм «Пушистый форсаж: Гран-при» покажут в России

24 июля (в один день со всем миром) кинопрокатная компания "Вольга" выпустит на большие экраны анимационный фильм с говорящим названием "Пушистый форсаж: Гран-при" (Grand Prix of Europe).

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Главная героиня ленты, мышка Эдда, обожает гонки и мечтает о славе. Европейский Гран-При - её шанс войти в историю и спасти семью от разорения. На трассе Эдду ждет её кумир - холодный и расчетливый чемпион Эд, однако легендарный гонщик неожиданно выбывает из соревнований. Скрываясь под его шлемом, мышка бросает вызов самым быстрым зверогонщикам планеты.

Впервые на больших экранах появятся официальные талисманы легендарного немецкого "Европа-парка", отмечающего в этом году своё 50-летие.

"Гран-при" - дебютная режиссёрская работа известного аниматора Вальдемара Фаста, работавшего над проектами "Гномы в деле!", "Мы - монстры!" и "Птичий дозор".