«Он ничего вам не должен». Джеймс Ганн высказался о задержках «Бэтмена 2»

Издание Entertainment Weekly взяло интервью у главы DC Studios Джеймса Ганна. Он рассказал о работе над фильмом «Бэтмен 2» от Мэтта Ривза.

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Супергеройскую картину уже дважды откладывали из-за режиссёра, который до сих пор не закончил сценарий. Первая часть вышла более трёх лет назад, и поклонники сильно ждут вторую часть. По словам Ганна, он очень рад, что получит сценарий уже в июне. При этом он отметил, что его раздражают фанаты, которые торопят автора по поводу съёмок «Бэтмена 2».

Мы должны получить сценарий в июне — и мы этим очень довольны. Люди должны перестать торопить Мэтта, потому что надо позволить парню написать сценарий за то время, которое ему нужно. Он ничего вам не должен только потому, что вам понравилась первая часть. Дайте Мэтту спокойно делать то, что он делает. Меня раздражают фанаты в этом плане. Они не имеют права указывать сценаристу. Мэтт даст мне сценарий только тогда, когда сам будет доволен им.

Премьера «Бэтмена 2» пока намечена на 1 октября 2027 года. Ранее журналисты говорили, что съёмки картины режиссёра Мэтта Ривза должны начаться в январе 2026 года. Сам постановщик сообщал, что события сиквела развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству.