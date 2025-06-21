Команды из Китая и Индии будут снимать кино в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 21 июня, дал интервью телеканалу «Россия 24» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Глава города рассказал о ключевых направлениях развития столицы в новых экономических реалиях.

Несмотря на внешние вызовы, город не только сохраняет лидерство в инвестиционной привлекательности, но и наращивает темпы развития — от транспортной инфраструктуры и высоких технологий до креативных индустрий.

Москва развивает киноиндустрию, формируя крупные кинокластеры. Современные съемочные комплексы создаются на базе Киностудии имени Горького, а в Троицком и Новомосковском округах строится площадка для натурных съемок, сопоставимая по масштабам с Голливудом.

Собянин отметил, что город ведет активное сотрудничество с представителями индустрии из Китая и Индии, проявляющими интерес к новым площадкам и начинающими использовать их для съемок собственных проектов.

Это еще одно направление, может, не совсем обычное для международных связей, но тем не менее очень важное. Плюс туристическая отрасль. Это очень важно. Мы наращиваем объемы туристического потока с Китаем, с Индией, с Арабскими Эмиратами, — цитирует Сергея Собянина сайт мэра Москвы.

Ранее мэр столицы рассказал, что с начала года в кинокомиссию Москино поступило свыше тысячи заявок на съемки фильмов. Это на 53 процента больше, чем год назад.