Появилось расписание выхода третьего сезона «Игры в кальмара»

Уже 27 июня состоится премьера третьего сезона сериала «Игра в кальмара». Сюжет финального сезона расскажет, как Сон Ки Хун вновь возвращается в игру на выживание — в этот раз в роли пленника. Ему предстоит лицом к лицу столкнуться с организатором таинственных игр и положить конец кровавым испытаниям.

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В продолжение войдёт шесть эпизодов — все серии выйдут в один день с русской озвучкой в онлайн-кинотеатре Netflix. Это будет большой финал проекта.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Игра в кальмара» от Netflix