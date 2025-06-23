Появилось расписание выхода третьего сезона «Игры в кальмара»

Расписание выхода третьего сезона сериала «Игра в кальмара» от Netflix
Уже 27 июня состоится премьера третьего сезона сериала «Игра в кальмара». Сюжет финального сезона расскажет, как Сон Ки Хун вновь возвращается в игру на выживание — в этот раз в роли пленника. Ему предстоит лицом к лицу столкнуться с организатором таинственных игр и положить конец кровавым испытаниям.
В продолжение войдёт шесть эпизодов — все серии выйдут в один день с русской озвучкой в онлайн-кинотеатре Netflix. Это будет большой финал проекта.
Расписание выхода третьего сезона сериала «Игра в кальмара» от Netflix
- 1-я серия — 27 июня
- 2-я серия — 27 июня
- 3-я серия — 27 июня
- 4-я серия — 27 июня
- 5-я серия — 27 июня
- 6-я серия — 27 июня