Фильм киргизского режиссера получил главную награду кинофестиваля в Шанхае

Полнометражный игровой фильм "Черный, красный, желтый", который снял киргизский режиссер Актан Арым Кубат, получил главную награду 27-го Шанхайского международного кинофестиваля - "Золотой кубок", передает корреспондент ТАСС.

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В центре фильма история ткачихи, чьи ковры отражают жизнь тех, для кого они созданы. В ее руках ковры становятся зеркалами судеб своих владельцев. История ее любви рассказывается на фоне распада СССР, когда изменения претерпевал не только политический строй, но и духовность, а чувства были обострены, рассказал журналистам режиссер. Создатель фильма выразил готовность показать картину в России.

Фильм "Черный, красный, желтый" создан киностудией "Кыргызфильм" по мотивам новелл писательницы Топчугул Шайдуллаевой, которая вместе с режиссером стала автором сценария фильма.

В основной части конкурсной программы Шанхайского международного кинофестиваля участвовали 12 полнометражных фильмов: "После тумана" Мириам Херд (Чили, Великобритания, Франция), "Черный, красный, желтый" Актана Арым Кубата (Киргизия), "Циклон" Флавии Каштру (Бразилия), "Сын моего отца" Цю Шэна (Китай, Франция), "Потеря равновесия" Корека Бояновского (Польша), "Луиза" Юлии Реслер (Германия), "Сумасшедшее лето" Цао Баопина (Китай), "Перерождение" Сантьяго Эстевеса (Аргентина, Испания, Чили), "Запах воспоминаний" (Бразилия), "Конец долгих ночей" Ван Туна (Китай), "Вы верите в ангелов, мистер Дровак?" Николаса Штайнера (Германия) и "На летнем песке" режиссера Синъя Тамада (Япония).

Акан Арым Кубат два года назад возглавлял жюри конкурса "Новые азиатские таланты" на Шанхайском кинофестивале.

О фестивале

27-й Шанхайский международный кинофестиваль проходит в Китае 13-22 июня. За это время в десятках кинотеатров Шанхая показаны более 400 фильмов из порядка 70 стран. Всего прошли около 1,5 тыс. показов, включая премьеры и классику кинематографа. В конкурсную программу этого года вошли 49 картин, из них 38 - мировые премьеры.

Программа киносмотра состоит из пяти разделов: основной конкурс, новые азиатские таланты, анимация, документальное кино и короткий метр. В состав жюри вошел 21 представитель киноиндустрии из стран Азии, Африки, Америки и Европы. Итальянский режиссер и сценарист Джузеппе Торнаторе председательствует в жюри в этом году.