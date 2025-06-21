В новом сезоне «Ведьмака» объяснят смену Генри Кавилла на Лиама Хемсворта

Издание Redanian Intelligenc поделилось подробностями сюжета четвёртого сезона сериала «Ведьмак». По данным СМИ, в шоу объяснят, почему Геральт имеет внешность Лиама Хемсворта, а не Генри Кавилла.

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Так, в продолжении сериала появится девушка Нимуэ, которая живёт примерно через 100 лет после событий «Ведьмака». Она пытается узнать полную историю Геральта из Ривии и встречает Стрибога — рассказчика, который обладает знаниями о приключениях знаменитого охотника на монстров.

Одной из историй Стрибога станет рассказ о битве между Геральтом и волшебником Вильгефорцем из третьего сезона сериала. Он упомянет три версии происходящего, в одной из которых Ведьмак будет сыгран Лиамом Хемсвортом. Так создатели объяснят рекаст главного героя.

В декабре 2022 года актёр Генри Кавилл («Человек из стали») заявил, что покинет сериал «Ведьмак» от Netflix после третьего сезона. Позднее стало известно, что его заменит Лиам Хемсворт («Голодные игры»). Четвёртый сезон уже сняли, но дата выхода пока неизвестна. Сейчас снимается пятый сезон, который станет финальным для шоу.