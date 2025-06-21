Почему фильм Леонида Гайдая «12 стульев» стал культовым

21 июня 1971 года состоялась премьера фильма «12 стульев». Режиссёром экранизации романа Евгения Ильфа и Ильи Петрова выступил Леонид Гайдай. Роли исполнили Арчил Гомиашвили, Сергей Филиппов, а также Наталья Воробьёва, Михаил Пуговкин, Наталья Крачковская и другие. Как проект достался Леониду Гайдаю от Георгия Данелии, какие ещё артисты могли сыграть героев и почему не самая популярная лента своего времени вошла в золотой фонд советского кино — в материале RT.

© Кадр из фильма

21 июня 1971 года на экраны советских кинотеатров вышел фильм «12 стульев» — экранизация одноимённого романа Ильфа и Петрова. Режиссёром выступил Леонид Гайдай, уже известный как постановщик культовых комедий «Самогонщики», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Бриллиантовая рука» и других лент.

Сюжет разворачивается в молодой советской России 1920-х. Бывший предводитель дворянства Ипполит Воробьянинов по прозвищу Киса узнаёт от умирающей тёщи, что она спрятала свои драгоценности в одном из 12 стульев, которые составляли единый гарнитур.

Но мебель распродана по частям, и теперь Киса, заручившись поддержкой авантюриста Остапа Бендера, пускается на поиски драгоценностей. Кису и Бендера пытается опередить отец Фёдор, узнавший тайну во время исповеди.

«Великого комбинатора» Бендера воплотил артист грузинского происхождения Арчил Гомиашвили. Также в фильме снимались Сергей Филиппов, Михаил Пуговкин, Наталья Крачковская, Юрий Никулин, Наталья Воробьёва, Нина Гребешкова, Наталья Варлей и другие.

Энциклопедия 1920-х

Роман Евгения Ильфа и Ильи Петрова в виде отдельных глав публиковался с января 1928 года в журнале «30 дней». Изначально предполагалось, что соавтором начинающих писателей выступит Валентин Катаев, приходившийся к тому же Петрову (настоящее имя — Евгений Петрович Катаев) родным братом. Именитому литератору отводилась роль редактора, также рассчитывали, что использование его имени упростит процесс публикации.

Однако Валентин Катаев очень высоко оценил результат работы тандема и решил не вмешиваться. Особенно ему понравился Остап Бендер — персонаж, который был задуман как эпизодический, но по ходу работы ставший центральным.

Роман «12 стульев» содержал множество отсылок к классической литературе, а благодаря живому языку и юмористическому характеру повествования разошёлся на цитаты. Кроме того, книгу отличает насыщенность бытовыми деталями и сатирическими наблюдениями за реалиями повседневной жизни.

Некоторые шутки были весьма рискованными.

«Когда роман появился в печати, к нему отнеслись не то что холодно, а достаточно осторожно. Дело в том, что там высмеивались пороки советского общества: подхалимство, жульничество, проблемы бюрократического аппарата… в 1949 году он был вообще запрещён за безыдейность, и только после XX съезда партии в 1956 году, когда Никита Сергеевич Хрущёв развенчал культ личности Сталина, это произведение вернулось к читателю», — напомнил киновед, хранитель фондов Киностудии имени М. Горького Алексей Тремасов в беседе с RT.

Впервые в СССР

Интересно, что впервые роман Ильфа и Петрова был экранизирован не в СССР. Зарубежные кинематографисты эксплуатировали историю уже в первой половине 1930 годов, в той или иной степени переиначивая её на свой лад.

В 1962-м Томас Гутьеррес Алеа представил роман в обстановке революционной Кубы, а в 1970-м вышла снятая в Югославии лента Мэла Брукса — американского режиссёра с русскими корнями.

Леонид Гайдай долгие годы мечтал экранизировать «12 стульев», но, обращаясь с идеей к руководству «Мосфильма», всякий раз встречал отказ, пока не узнал, что за кинопостановку взялся Георгий Данелия. Однако неожиданно сам коллега предложил отдать проект Гайдаю, сославшись на то, что утратил интерес к этой истории из-за долгой подготовки.

«Огромное число выдающихся артистов»

Перед съёмками развернулись масштабные пробы. В первую очередь утвердили экранного Кису Воробьянинова. О роли мечтал Юрий Никулин (он сыграл дворника в эпизоде). Рассматривали Анатолия Папанова и Ростислава Плятта. Уже утверждённого Сергея Филиппова чуть было не заменили из-за онкологии, однако артист успешно справился со съёмками и после прожил, не переставая работать, почти 20 лет.

По воспоминаниям актрисы Натальи Воробьёвой-Хржич, на роль Остапа Бендера претендовали несколько десятков артистов: Владимир Высоцкий, Евгений Евстигнеев, Алексей Баталов, Владимир Басов, Муслим Магомаев и многие другие. Сложность была ещё и в том, что Леонид Гайдай не хотел повторения образа, который создал Сергей Юрский в ленте Михаила Швейцера «Золотой телёнок» (1968).

Андрей Миронов во время проб придумал танго, которое герой танцует с Эллочкой. Однако, считает Воробьёва-Хржич, в роли Бендера он бы повторил свой образ из комедии «Бриллиантовая рука», также поставленной Гайдаем. Роль довольно долго оставалась незанятой, что ставило съёмки под угрозу срыва.

В итоге в образе Бендера всесоюзную славу обрёл грузинский актёр Арчил Гомиашвили. Интересно, что он уже играл персонажа в спектакле «Похождения Остапа Бендера» Юрия Любимова, который был основан на другом романе Ильфа и Петрова — «Золотой телёнок».

Эллочку-людоедочку хотели сыграть не менее восьми актрис, среди них была Жанна Болотова. Леонид Гайдай рассматривал и кандидатуру Натальи Варлей, но утвердил актрису на роль студентки Лизы Калачёвой, которую в одном из эпизодов приглашает в ресторан и пытается соблазнить Воробьянинов.

По сюжету героиня даёт Воробьянинову решительный отпор, и Наталья Варлей должна была ударить Сергея Филиппова по щеке. Переживая о том, что может причинить коллеге боль, артистка играла неубедительно и пришлось сделать порядка 12 дублей — а на монтаже в итоге выбрали первый.

Наталью Крачковскую в образе мадам Грицацуевой Гайдай представлял, не зная, что она актриса: для него Наталья была женой звукооператора Владимира Крачковского. Выяснив, что у неё уже есть опыт съёмок, постановщик сразу утвердил артистку, хотя в пробах участвовали Нонна Мордюкова и Галина Волчек.

Ещё одну центральную роль, отца Фёдора, который также охотится за стульями, сыграл Михаил Пуговкин. Артист был из набожной семьи и перед работой получил благословение матери.

После съёмок к команде актёров присоединились ещё несколько артистов. Лизу в исполнении Натальи Варлей переозвучила Надежда Румянцева, а Бендер говорит голосом Юрия Саранцева, вокальные партии героя исполнил Валерий Золотухин.

«12 стульев» Гайдая, на мой взгляд, непревзойдённая экранизация... во многом этого удалось добиться за счёт не только хорошей режиссуры, но и удачного подбора актёров, чем всегда славился Гайдай. У него была команда, которая переходила из фильма в фильм. Поскольку в ленте «12 стульев» очень много самых разных персонажей, он задействовал огромное число выдающихся артистов, включая маленькие, эпизодические роли», — подчеркнул Алексей Тремасов.

Вслед за Остапом Бендером

Съёмки начались в апреле 1970 года. В виде Старгорода предстал Рыбинск, Васюки сняли в селе Работки Горьковской (Нижегородской) области. Также артисты, вслед за героями, отправились в экспедицию на Кавказ, снимались в Батуми, Дарьяльском ущелье с Военно-Грузинской дорогой, Пятигорске.

Съёмки развернулись и в центре Москвы. Однако задействовать названные в романе адреса кинематографисты не смогли из-за того, что облик города изменился и в кадр могли попасть современные здания. На экране зрители видят Казанский вокзал, Староконюшенный переулок, улицу Воронцово Поле и Большой Ватин переулок с булыжной мостовой, здание со львами на Малой Молчановке.

Квартира Эллочки-людоедочки разместилась в доме на Сретенской горе. А в виде Клуба железнодорожников на Комсомольской площади, где находился 12-й стул, предстало здание на Поварской, где в разные годы размещались Дом кино и Театр киноактёра. В ленту вошли и виды Москвы 1970-х, включая проспект Калинина (Новый Арбат).

Зрители и критики

Фильм «12 стульев» тепло встретила советская публика. По сравнению с остальными работами Леонида Гайдая (например, комедией «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»), его успех был не столь впечатляющим, и по количеству зрителей за год он занял лишь седьмое место, тогда как более ранние ленты мэтра неоднократно оказывались на лидирующих позициях. Так или иначе, фильм посмотрели более 39 млн человек.

«Когда фильм вышел на экраны в 1971 году, он имел достаточно большой успех. Потому что это была не стандартная экранизация, а всё-таки сатирическая кинокомедия, как и предыдущие работы Гайдая. Он использовал комедийные приёмы, гэги, которые составляют фирменный стиль его картин», — объясняет Алексей Тремасов.

Картина была представлена и на различных смотрах. На всесоюзном кинофестивале в Тбилиси авторам присудили премию «За вклад в разработку жанра кинокомедии». А жюри Фестиваля советских фильмов в Сорренто наградило команду специальным призом «Серебряная сирена».

Критики, однако, не были единодушны. Так, Вера Шитова в статье для ежегодника «Экран 1970—1971» упрекала режиссёра в том, что он мало прибегал к собственным приёмам.

Критик Михаил Кузнецов высоко оценил работу артистов, однако насчёт фильма в целом выразился сдержанно:

«Успех у зрителей есть, в зале смеются, актёрские удачи несомненны... Словом, всё хорошо, и всё же чего–то не хватает. Не хватает смелости. Дерзания. Свежести подлинного открытия».

Резкое недовольство фильмом высказал мэтр советского кинематографа режиссёр Григорий Козинцев.

«Хам, прочитавший сочинение двух интеллигентных писателей. Хамский гогот», — написал он в дневнике.

Тем не менее фильм не утратил популярность и много лет спустя. По данным портала «Кинопоиск», «12 стульев» Леонида Гайдая входит в первую сотню лучших кинокартин по оценкам зрителей. Свидетельством народной любви к комедии стали и памятники Гомиашвили и Филиппову в образе героев, установленные в Екатеринбурге, Пятигорске и Чебоксарах. И даже могилу Арчила Гомиашвили на Троекуровском кладбище украшает памятник артисту в роли Бендера.